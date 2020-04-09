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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 14:30
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    • 09.04.2020 14:32
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    Son dakika: uygulayan ve stokçuluk yapanlar yandı! ya eklendi!

    Stokçuluk ve artışları 'nda yasak olmasına ve bu yönde cezalar kesilmesine rağmen da bu iki eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini belirten yeni düzenlemeler a girdi. Stokçulukla ilgili olarak kanunda şu ifadeler yer aldı: Piyasanın olağan akışını bozarak piyasa aksaklıklarına sebep olan ve kamunun genel menfaatine uygun olmayan haksız ve rekabeti bozucu faaliyetlere yönelik idari ve hukuki tedbirlerin ivedilikle uygulamaya konulması için ilave yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.

    Stokçuluk yapanlar yandı! Torba yasaya eklendi!

    Dünya genelinde yaşanan ve 'yi de etkileyen ü salgını nedeniyle yeni hazırlanan kanun taslağı iş dünyasının görüşüne sunuldu.

    İşten çıkarmaların 3 ay yasaklanacağı kanun teklifinde stokçuluk ve lara ilgili de önemli değişiklikler hayata geçirilecek.

    SOSYAL MEDYA TEMSİLCİSİNİN TÜRKİYE'DE SORUMLUSU OLACAK
    Türkiye'de 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sitelerinin devlete bildirilen resmi bir temsilcisi olacak. Sosyal medya temsilcisi 72 saat içinde özel hayatın gizliliğine ilişkin başvurulara cevap vermek zorunda olacak.

    STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYAT TEKRAR KANUNA GİRDİ
    Stokçuluk ve fahiş fiyat artışları 'nda yasak olmasına ve bu yönde cezalar kesilmesine rağmen da bu iki eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini belirten yeni düzenlemeler a girdi. Stokçulukla ilgili olarak kanunda şu ifadeler yer aldı: Piyasanın olağan akışını bozarak piyasa aksaklıklarına sebep olan ve kamunun genel menfaatine uygun olmayan haksız ve rekabeti bozucu faaliyetlere yönelik idari ve hukuki tedbirlerin ivedilikle uygulamaya konulması için ilave yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.

    EVDE BAKIM DESTEĞİ GENİŞLEYECEK
    Salgın hastalıklar, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, gelir ölçütleri ve engellilik durumları dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyanlara bakım hizmeti verilebilecek ve bakım ücreti ve sosyal yardım ödemesi yapılabilecek.

    KÂR DAĞITIMINA SINIR
    Sermaye şirketlerinin, 31/12/2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri nakit kâr payı tutarı 2019 yılı net dönem kârının yüzde 25'ini aşamayacak, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeycek.

    Öte yandan kredi kartı ve banka kartı çıkarmak isteyen müşterilerin sözleşmeleri elektronik ortamda yapılabilecek.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapanlar yandı! Torba yasaya eklendi!
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