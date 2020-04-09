İkinci el araç satışına yönelik yapılan 2020 yılı ilk çeyrek dönemi değerlendirmesine göre kullanılmış otomobil fiyatları yüzde 4.5 geriledi.

Ocak ve Şubat aylarında ikinci el araç pazarının hareketli günler geçirdiğini belirten sektör temsilcisi Emre Ayyıldız, "TÜİK verilerine göre Ocak ve Şubat aylarında 1,5 milyondan fazla ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda yüzde 50'den fazla artış olduğunu görüyoruz. Henüz resmi sonuçlar olmasa da COVID-19 etkisiyle Mart ayında, Ocak ve Şubat aylarının altında bir satış bekliyoruz" dedi.

İKİNCİ ELDE YÜZDE 4,5'LİK DÜŞÜŞ

Satışlarda koronavirüs salgınının etkisini incelediklerini kaydeden Ayyıldız şöyle konuştu:

"Mart ayının ilk 10 gününde satış fiyatlarında yüzde 3'lük bir artış gördük, son 20 günde ise yüzde 8'lik bir düşüş yaşandı. Genel itibarıyla Mart ayında fiyatlarda yüzde 4.5'lik bir düşüş yaşandığını söyleyebiliriz. Fiyatlar bir süre daha düşebilir ancak bunun geçici olacağını, yaz aylarının da etkisiyle ikinci el araç fiyatlarının artacağını düşünüyoruz"