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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 14:40
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    • 09.04.2020 14:40
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    Araba alacaklar dikkat! Koronavirüs araba fiyatlarını düşürdü!

    Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ikini el araç fiyatlarını da vurdu. Özellikle şehirlerarası seyahat yasağının da uygulanmaya başlaması satışlarda düşüşü etkiledi. Uzmanlar fiyatlarının da satışın azalmasıyla birlikte yüzde 5’e yakın düşeceğini açıkladı.

    Koronavirüs ikinci el araba fiyatlarını düşürdü!

    araç satışına yönelik yapılan 2020 yılı ilk çeyrek dönemi değerlendirmesine göre kullanılmış otomobil fiyatları yüzde 4.5 geriledi.

    ında ikinci el araç pazarının hareketli günler geçirdiğini belirten sektör temsilcisi Emre Ayyıldız, "TÜİK verilerine göre Ocak ve Şubat aylarında 1,5 milyondan fazla ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda yüzde 50'den fazla artış olduğunu görüyoruz. Henüz resmi sonuçlar olmasa da COVID-19 etkisiyle Mart ayında, Ocak ve Şubat aylarının altında bir satış bekliyoruz" dedi.

    İKİNCİ ELDE YÜZDE 4,5'LİK DÜŞÜŞ
    Satışlarda koronavirüs salgınının etkisini incelediklerini kaydeden Ayyıldız şöyle konuştu:

    "Mart ayının ilk 10 gününde satış fiyatlarında yüzde 3'lük bir artış gördük, son 20 günde ise yüzde 8'lik bir düşüş yaşandı. Genel itibarıyla Mart ayında fiyatlarda yüzde 4.5'lik bir düşüş yaşandığını söyleyebiliriz. Fiyatlar bir süre daha düşebilir ancak bunun geçici olacağını, yaz aylarının da etkisiyle ikinci el araç fiyatlarının artacağını düşünüyoruz"

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