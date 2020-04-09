Ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin etkisiyle bu fırtınayı en az hasarla atlatan piyasalar arasında Borsa İstanbul ilk sıralarda yer aldı. 23 Mart'ta 83 bin puana kadar gerileyen endeks 94 bin puanın üstüne çıktı

DOLAR BAZINDA DİP GÖRÜNDÜ

Fakat küresel bazda değer kazanan doların içeride de yükselmesi borsada endeksin dolar bazında ortalamasını 1.36 cent ile 2003'ten bu yana en düşük seviyeye çekti.

PİYASA DEĞERLERİ ÇOK DÜŞÜK

Bir çok şirketin borsadaki piyasa değeri defter değerlerinin hatta bazı şirketlerin piyasa değeri kasalarındaki nakit varlığın altına indi. BIST-100 Endeksi'nde işlem gören hisselerin 46'sı defter değerlerinin altında işlem görüyor. Bu sayı lokomotif hisselerin yer aldığı BIST-30 Endeksi'nde ise 19. Borsanın tamamında ise 150'ye yakın bulunuyor.

YABANCILAR DÖNECEK

Türkiye ekonomisinin 2013'ten bu yana şoklara karşı direncini ispat ettiğine dikkat çeken analistler pandemi krizinin de atlatılmasıyla birlikte borsanın bu yılın başında tüm kurumların hemfikir olduğu 150 bin puan hedefine ilerleyeceği görüşünde. Hisse fiyatlarının dolar bazında 17 yılın dibinde olduğunun altı çizilirken yılbaşından bu yana satıcı olan yabancıların da bir süre sonra tekrar alıma başlayacağı vurgulanıyor. (Sabah)

DOLAR BAZINDA ORTALAMA ENDEKS

Yıl Endeks

2003 0.82

2004 1.40

2005 2.19

2006 2.78

2007 3.71

2008 2.92

2009 2.43

2010 3.96

2011 3.64

2012 3.55

2013 4.11

2014 3.44

2015 2.96

2017 2.56

2018 2.12

2019 1.75

2020 1.36