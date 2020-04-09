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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 13:35
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    • 09.04.2020 13:38
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    Son dakika: 'da son 17 yılın en büyük fırsatı! 150 puan olabilir!

    ’de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs küresel ekonomiyi yerle bir etti. Başta ABD olmak üzere dünya ları tarihinin en büyük kayıplarına imza attı. Ocak ayında 124 bin 537 puanla tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü. ekonomisinin bu derece dirençli olmasını değerlendiren analistler salgının atlatılmasıyla birlikte borsanın bu yılın başında tüm kurumların hemfikir olduğu 150 bin puan hedefine ilerleyeceği görüşünde.

    Borsa İstanbul'da son 17 yılın en büyük fırsatı!

    Ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin etkisiyle bu fırtınayı en az hasarla atlatan piyasalar arasında ilk sıralarda yer aldı. 23 Mart'ta 83 bin puana kadar gerileyen endeks 94 bin puanın üstüne çıktı

    DOLAR BAZINDA DİP GÖRÜNDÜ
    Fakat küresel bazda değer kazanan doların içeride de yükselmesi da endeksin dolar bazında ortalamasını 1.36 cent ile 2003'ten bu yana en düşük seviyeye çekti.

    PİYASA DEĞERLERİ ÇOK DÜŞÜK
    Bir çok şirketin borsadaki piyasa değeri defter değerlerinin hatta bazı şirketlerin piyasa değeri kasalarındaki nakit varlığın altına indi. BIST-100 Endeksi'nde işlem gören hisselerin 46'sı defter değerlerinin altında işlem görüyor. Bu sayı lokomotif hisselerin yer aldığı BIST-30 Endeksi'nde ise 19. Borsanın tamamında ise 150'ye yakın bulunuyor.

    YABANCILAR DÖNECEK
    ekonomisinin 2013'ten bu yana şoklara karşı direncini ispat ettiğine dikkat çeken analistler pandemi krizinin de atlatılmasıyla birlikte borsanın bu yılın başında tüm kurumların hemfikir olduğu 150 bin puan hedefine ilerleyeceği görüşünde. Hisse fiyatlarının dolar bazında 17 yılın dibinde olduğunun altı çizilirken yılbaşından bu yana satıcı olan yabancıların da bir süre sonra tekrar alıma başlayacağı vurgulanıyor. (Sabah)

    DOLAR BAZINDA ORTALAMA ENDEKS
    Yıl Endeks

    2003 0.82

    2004 1.40

    2005 2.19

    2006 2.78

    2007 3.71

    2008 2.92

    2009 2.43

    2010 3.96

    2011 3.64

    2012 3.55

    2013 4.11

    2014 3.44

    2015 2.96

    2017 2.56

    2018 2.12

    2019 1.75

    2020 1.36

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Borsa İstanbul'da son 17 yılın en büyük fırsatı! 150 puan olabilir!
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