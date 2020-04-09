Öğretmen izinleri

Öğretmenler yaz tatilinde aralıksız iki ay izin yapacaklar. Ancak, bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan, kalan tatil zamanlarında mesleki çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar. Genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin iki haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde, ders yılı içerisinde telafi yapılamaması durumunda yaz tatilinde öğretmenlerin izin süresi bir ay kısaltılabilecek.

Rehberlik öğretmenleri, tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.

Fiyat artışı yok



Temel gıda maddelerinin tedarik sürecinin aksamaması için et ve süt ürünleri ile üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen hızlı tüketim mallarına ilişkin ödemelerin süresi, büyük ölçekli işletmelerde 30 günü geçemeyecek. Bir mal veya hizmetin satış fiyatında aşırı artış yapılamayacak.

Prof. Dr. Cem Kılıç, "Düzenlemeyle ücretsiz izine çıkarılan işçilere aylık yaklaşık bin 200 lira ödenmiş olacak. Bence çok olumlu. İçinde bulunulan süreçte bir çok işveren, ücretsiz izine doğru kaymak zorundaydı. İşçiler de bunu kabul etmek zorunda kalacaktı. O yüzden gelen bu transfer çok anlamlı" dedi.

İşveren örgütlerinin görüşüne sunulduğu belirtilen 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Taslağı'na göre "Geçici İstihdam Güvencesi" maddesi ile İş Kanunu kapsamında olsun olmasın her türlü iş sözleşmesi, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle feshedilemeyecek.