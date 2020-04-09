Marketler açılış saati kaç? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM – ŞOK – A101 – Carrefour çalışma saatleri!

Marketler açılış saati kaç? BİM, ŞOK, A101, Carrefour çalışma saatleri alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketlerin çalışma saatleri ve alacakları müşteri sayısı yeniden düzenlendi. Böylelikle marketlerden virüs bulaşma ihtimali ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Vatandaşların marketlerde maske takması da zorunlu kılındı. Peki, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, BİM, ŞOK, A101, Carrefour, Migros çalışma saatleri!

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?

*Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

*Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak.

*Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.