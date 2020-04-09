Biz Bize Yeteriz ne kadar para toplandı? Biz Bize Yeteriz en çok bağış yapanlar kim?

Biz Bize Yeteriz ne kadar para toplandı? Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış kampanyasına yoğun ilgi sürüyor. Vatandaşlar SMS yoluyla bağış yapmaya devam ederken, firmalar da kampanyaya milyonlarca lira bağışlıyor. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi için yapılan bağış kampanyasına her gün milyonlarca bağış yapılıyor. Peki, Biz Bize Yeteriz ne kadar para toplandı? Yanıtı haberimizde…

BİZ BİZE YETERİZ SON DURUM!

TOPLAM BAĞIŞ MİKTARI

1.487.823.665₺

TOPLAM BAĞIŞ ADEDİ

470.826