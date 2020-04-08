Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kahramanmaraş'ta bir tüketicinin başvurusu üzerine, bankanın kredi masraflarını faizlendirmesinin yasal olmadığına ve bunun iade edilmesine hükmeden mahkemenin, emsal niteliğinde karar verdiğini açıkladı. Bankaların kredi çeken tüketicilerden dosya masrafı, ekspertiz ve ipotek gibi birçok ücret aldığını, tüketici mahkemesi ve hakem heyetlerine başvurarak, bu ücretlerin bir kısmının geri alınabileceğini belirten Şahin, şunları kaydetti: "Bu ücretlerin iadesini alabildiğimiz gibi, Kahramanmaraş'ta tüketici mahkemesine başvuran bir vatandaşımız, kredi çekerken bankanın kendisinden kestiği dosya, ekspertiz ve ipotek gibi kredi masraflarına uyguladığı faizi geri aldı. Mahkeme emsal karar vererek, bankanın tüketiciye verilmeyen bir para üzerinden faiz alamayacağına hükmetti." Şahin, tüketicilerin kredilerde işletilen faize dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Bize verilen para üzerinden değil de verilmeyen, yani masrafların kesilmediği paradan faiz işletiliyorsa buna itiraz edebiliriz" diye konuştu.
ARAÇLARA ÖLÇÜM İÇİN EK SÜRE GELDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm araçlar için egzoz gazı emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini bildirdi. Kurum, "Covid-19 tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içinde ölçümleri yaptırabilecek" dedi.
ARAÇLARA ÖLÇÜM İÇİN EK SÜRE GELDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm araçlar için egzoz gazı emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini bildirdi. Kurum, "Covid-19 tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içinde ölçümleri yaptırabilecek" dedi.
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