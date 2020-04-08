Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    'na rekor katılım

    Başkan 'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı için tüm ülke tek yürek oldu. Hem iş dünyasından hem sivil toplum kuruluşlarından hem de vatandaştan destek yağıyor.

    Rekor katılım
    Başkan 'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için tüm ülke tek yürek oldu. Hem iş dünyasından hem sivil toplum kuruluşlarından hem de vatandaştan destek yağıyor. Ülke genelinde toplanan bağış miktarı 1.5 milyar lirayı aştı. 4 milyon 310 bin vatandaş, kampanyayı SMS yağmuruna tutarak 43 milyon liradan fazla bağış yaptı.
    Fiba Grubu: Bugüne kadar sağladığı 5.5 milyon liralık katkıyı, bundan sonraki maddi ve ayni desteklerle 12 milyon liraya çıkaracak.
    DenizBank: Dayanışma kampanyalarına 10 milyon lira kaynak ayırdı.
    Erdemir ve Erdemir Maden: 8 milyon TL
    Hayat Holding: 7 milyon TL
    Aksa Grup Şirketleri: 5 milyon TL
    Arkas ve iştiraki TIL ortaklı Marport Liman İşletmeleri: 3.3 milyon TL
    TANAP: 3 milyon 345 bin TL
    Burgan Bank: 2 milyon TL
    AlternatifBank: 1.5 milyon TL
    Hektaş: 1.5 milyon TL

    KOMİSYON YOK
    ALIEXPRESS, iş ortaklarının satış ve operasyonlarına destek olmak amacıyla, 18 Nisan itibari ile yapılacak satışlardan 3 ay boyunca hiçbir komisyon almayacak.

    150 BİN PİZZA
    Dominos Pizza ve Yemeksepeti işbirliği yaptı. Yurt çapındaki 24 pandemi hastanesi çalışanlarına, toplam 3 milyon lira değerinde, 150 bin adetlik ücretsiz pizza gönderimi olacak.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor katılım
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri