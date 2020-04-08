sloganıyla başlattığıiçin tüm ülketek yürek oldu. Hem iş dünyasından hem sivil toplumkuruluşlarından hem de vatandaştandestek yağıyor. Ülke genelindetoplanan bağış miktarı 1.5milyar lirayı aştı. 4 milyon 310bin vatandaş, kampanyayı SMSyağmuruna tutarak 43 milyonliradan fazla bağış yaptı.Fiba Grubu: Bugüne kadar sağladığı 5.5 milyon liralık katkıyı, bundan sonraki maddi ve ayni desteklerle 12 milyon liraya çıkaracak.DenizBank: Dayanışma kampanyalarına 10 milyon lira kaynak ayırdı.Erdemir ve Erdemir Maden: 8 milyon TLHayat Holding: 7 milyon TLAksa Grup Şirketleri: 5 milyon TLArkas ve iştiraki TIL ortaklı Marport Liman İşletmeleri: 3.3 milyon TLTANAP: 3 milyon 345 bin TLBurgan Bank: 2 milyon TLAlternatifBank: 1.5 milyon TLHektaş: 1.5 milyon TLiş ortaklarının satış ve operasyonlarına destek olmak amacıyla, 18 Nisan itibari ile yapılacak satışlardan 3 ay boyunca hiçbir komisyon almayacak.veişbirliği yaptı.Yurt çapındaki 24pandemi hastanesiçalışanlarına,toplam 3 milyonlira değerinde, 150bin adetlik ücretsizpizza gönderimiolacak.