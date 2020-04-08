Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için tüm ülke tek yürek oldu. Hem iş dünyasından hem sivil toplum kuruluşlarından hem de vatandaştan destek yağıyor. Ülke genelinde toplanan bağış miktarı 1.5 milyar lirayı aştı. 4 milyon 310 bin vatandaş, kampanyayı SMS yağmuruna tutarak 43 milyon liradan fazla bağış yaptı.
Fiba Grubu: Bugüne kadar sağladığı 5.5 milyon liralık katkıyı, bundan sonraki maddi ve ayni desteklerle 12 milyon liraya çıkaracak.
DenizBank: Dayanışma kampanyalarına 10 milyon lira kaynak ayırdı.
Erdemir ve Erdemir Maden: 8 milyon TL
Hayat Holding: 7 milyon TL
Aksa Grup Şirketleri: 5 milyon TL
Arkas ve iştiraki TIL ortaklı Marport Liman İşletmeleri: 3.3 milyon TL
TANAP: 3 milyon 345 bin TL
Burgan Bank: 2 milyon TL
AlternatifBank: 1.5 milyon TL
Hektaş: 1.5 milyon TL
KOMİSYON YOK
ALIEXPRESS, iş ortaklarının satış ve operasyonlarına destek olmak amacıyla, 18 Nisan itibari ile yapılacak satışlardan 3 ay boyunca hiçbir komisyon almayacak.
150 BİN PİZZA
Dominos Pizza ve Yemeksepeti işbirliği yaptı. Yurt çapındaki 24 pandemi hastanesi çalışanlarına, toplam 3 milyon lira değerinde, 150 bin adetlik ücretsiz pizza gönderimi olacak.
Fiba Grubu: Bugüne kadar sağladığı 5.5 milyon liralık katkıyı, bundan sonraki maddi ve ayni desteklerle 12 milyon liraya çıkaracak.
DenizBank: Dayanışma kampanyalarına 10 milyon lira kaynak ayırdı.
Erdemir ve Erdemir Maden: 8 milyon TL
Hayat Holding: 7 milyon TL
Aksa Grup Şirketleri: 5 milyon TL
Arkas ve iştiraki TIL ortaklı Marport Liman İşletmeleri: 3.3 milyon TL
TANAP: 3 milyon 345 bin TL
Burgan Bank: 2 milyon TL
AlternatifBank: 1.5 milyon TL
Hektaş: 1.5 milyon TL
KOMİSYON YOK
ALIEXPRESS, iş ortaklarının satış ve operasyonlarına destek olmak amacıyla, 18 Nisan itibari ile yapılacak satışlardan 3 ay boyunca hiçbir komisyon almayacak.
150 BİN PİZZA
Dominos Pizza ve Yemeksepeti işbirliği yaptı. Yurt çapındaki 24 pandemi hastanesi çalışanlarına, toplam 3 milyon lira değerinde, 150 bin adetlik ücretsiz pizza gönderimi olacak.
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