Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske ulaştırmakta kararlıyız.

Evlerimizden dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın 3 adım veya 2 metre mesafeden daha yakın bulunmamalarını önemsiyoruz. Her şehrimizde bulunan il hıfzıhha kurumları ile pandemi kurulları gerekirse ilave tedbirleri geliştiriyorlar.

Köy, mahalle, belde ve hatta ilçe düzeyinde kimi yerleri karantinaya alıyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için Türkiye'nin her yerinde Vefa Sosyal Destek kurumları oluşturduk.