MAKELER NE ZAMAN GELECEK?

Başvuru işlemini takiben, 3-5 gün içerisinde maskelerin teslimatı evinize yapılacak.

ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?

Ücretsiz maske siparişi E-Devlet ve PTT üzerinden birkaç adımda verilebiliyor. Her kişiye haftalık toplamda 5 adet limit tanıyan Sağlık Bakanlığı, dağıtım işlemlerini haftalık olarak gerçekleştirecek. İhtiyacı olan kişi haftalık olarak 5 adet maske siparişi verebilecek.

Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın ortak kararı ile internet üzerinden yapılacak olan ücretsiz maske dağıtımı için başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Her hafta bir paket, yani 5 adet maske siparişi verebilecek olan vatandaşlar, bu siparişleri esnasında aile bireylerinin kimlik numaralarını girerek onlar için de 5'er adet maske temin edebilecek.