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    • Ekonomi
    • 07.04.2020 16:33
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    • 07.04.2020 16:33
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    8 Nisan aktüel ürünler kataloğu yeni fırsatlarla dolu! ŞOK'ta indirimli satılacak ürünler nelerdir?

    8 Nisan aktüel ürünler kataloğu evin ihtiyaçları için alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran ve 81 ilindeki şubelerinde satışa sunan ŞOK marketleri bu hafta da aktüel ürünleri de internet sitesi üzerinden duyurdu. ŞOK 8 Nisan aktüel ürünler kataloğu yeni fırsatlarla dolu geliyor. Peki, bu hafta ŞOK'ta indirimli satılacak ürünler nelerdir? İşte o ürünlerin listesi...

    ŞOK 8 Nisan aktüel ürünler kataloğu fırsatlarla dolu!

    ŞOK 8 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler açıklandı. ŞOK'ta bu hafta yiyecek, temizlik ve ev ürünleri ön planda bulunuyor. Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğ şu sıralar yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Peki, ŞOK 8 Nisan aktüel ürünler kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılacak? İşte listesi...

    ŞOK 8 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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    Haberler Ekonomi ŞOK 8 Nisan aktüel ürünler kataloğu yeni fırsatlarla dolu! ŞOK'ta indirimli satılacak ürünler nelerdir?
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