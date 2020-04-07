ŞOK 8 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler açıklandı. ŞOK'ta bu hafta yiyecek, temizlik ve ev ürünleri ön planda bulunuyor. Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğ şu sıralar yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Peki, ŞOK 8 Nisan aktüel ürünler kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılacak? İşte listesi...

ŞOK 8 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU