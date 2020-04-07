Bim, Şok, A101 marketler tarafından İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacak

EN AZ İLKOKUL MEZUNU

En az ilkokul mezunu adaylar arasından Bim marketlere yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden ve Bim marketlerinden yapılabiliyor.

BAŞVURU

Bim , Şok ve A101 marketler iş başvurusu iki şekilde yapılmaktadır. Bu yollardan ilki şubelere giderek iş başvuru formunu doldurmak. İnternet üzerinden başvuru formu da doldurularak iş başvurusu yapılabiliyor. Bim , A101 ve Şok marketlerin personel alımı başvuru formu linkleri şu şekilde:

BAŞVURU FORMU

Bim personel alımına başvuru yapmak isteyen adayların başvuru formunu internet üzerinden yapması gerekmektedir.

https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx

Yukarıdaki linki kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada aşağıdaki başvuru formu karşınıza çıkacak.

A101 iş başvuru formu

https://www.a101.com.tr/kisisel-veri-basvuru-formu/

Yukarıdaki linkleri kopyalayın ve yeni sekmede açın. Her bir linkte , üstte yazan marketin iş başvuru formu bulunuyor. Başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurduktan sonra marketler, iletişime geçmektedir.