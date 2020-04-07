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    • Ekonomi
    • 07.04.2020 Gazete
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    İstanbul Havalimanı 3. pist 18 Haziran’da hazır

    Atatürk Havalimanı'ndan büyük göçün ardından tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı, 1'inci hizmet yılını tamamladı. İGA CEO'su Kadri Samsunlu, "3'üncü pisti 18 Haziran'da hizmete almayı planlıyoruz" dedi.

    3. pist 18 Haziran’da hazır
    Atatürk Havalimanı'ndan büyük göçün ardından tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı, 1'inci hizmet yılını tamamladı. İGA CEO'su Kadri Samsunlu, "3'üncü pisti 18 Haziran'da hizmete almayı planlıyoruz" dedi. 6 Nisan 2019-31 Mart 2020 arasında 64 milyon yolcu ve 74 havayolu şirketine ev sahipliği yaptıklarını anlatan Samsunlu, "Yolcu ve uçuş sayıları bakımından eskisinden daha yoğun dönemler göreceğiz" diye konuştu.

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