İstanbul Havalimanı 3. pist 18 Haziran’da hazır

'ndan büyük göçün ardından tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı, 1'inci hizmet yılını tamamladı."3'üncü pisti 18 Haziran'da hizmete almayı planlıyoruz" dedi. 6 Nisan 2019-31 Mart 2020 arasında 64 milyon yolcu ve 74 havayolu şirketine ev sahipliği yaptıklarını anlatan Samsunlu, "Yolcu ve uçuş sayıları bakımından eskisinden daha yoğun dönemler göreceğiz" diye konuştu.