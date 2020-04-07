Hazine ile KGF kefalet protokolünü imzaladı: 64 milyarlık destek





Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kullandırılacak 64 milyar lira kefalet limitli 3 kredi paketi devreye girdi. Bakanlık; işe devam destek paketi kapsamında 40 milyar, Opex (işletme gideri) destek paketi kapsamında 16 milyar, çek ödeme destek paketi kapsamında da 8 milyar lira kefalet limiti tahsis etti.

