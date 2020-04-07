Hazine ile KGF kefalet protokolünü imzaladı: 64 milyarlık destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Coronavirüs salgını ile mücadele sürecinde üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, vatandaşın gelir kaybı yaşamaması için tüm imkanları seferber ediyor.
Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kullandırılacak 64 milyar lira kefalet limitli 3 kredi paketi devreye girdi. Bakanlık; işe devam destek paketi kapsamında 40 milyar, Opex (işletme gideri) destek paketi kapsamında 16 milyar, çek ödeme destek paketi kapsamında da 8 milyar lira kefalet limiti tahsis etti.
İSTİHDAM ŞARTI
Firmaların masrafları, prim, vergi gibi sabit ödemelerini karşılamayı amaçlayan Opex destek paketi, istihdamın korunması şartı ile verilen işe devam kredisi ile çek paketine başvuruda Fon'a ödenecek komisyon dışında herhangi bir ad altında masraf, ücret ve komisyon talep edilmeyecek.
HAZİNE DESTEKLİ
İŞE DEVAM PAKETİ: 5 banka aracılığıyla kullandırılacak krediler; azami 36 ay vadeli, anapara ödemesiz dönem azami 6 ay olacak.
OPEX DESTEK PAKETİ: 14 finans kuruluşu kredi verecek. Kredi; azami 12 ay vadeli, anapara ödemesiz dönem azami 3 ay olacak.
ÇEK ÖDEME DESTEK PAKETİ: 18 banka kredi kullandıracak. Azami 12 ay vadeli, anapara ödemesiz dönem azami 3 ay olacak.
HER 3 PAKETTE de şirket hakkında krediye başvuru sırasında iflas kararı, fesih, iflas erteleme kararı, konkordato kararı olmaması gerekiyor. Kredi kullanacak firmaların takibe düşen kredilerinin bulunmaması şart. Her 3 pakette de kaynak Hazine Fonu olacak.
HAZAL ATEŞ
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