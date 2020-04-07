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    • Ekonomi
    • 07.04.2020 Gazete
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    Fitch: Türkiye’de büyüme sürecek

    FITCH Ratings Direktörü Douglas Winslow, Türkiye'de bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren büyümenin artmasının, 2021'de ise yüzde 4.5'e ulaşılmasının beklendiğini belirterek, şöyle konuştu: "Salgının ardından Ekonomik İstikrar Kalkanı yoluyla büyük teşvikleri, devlet bankalarının kredi desteğine yönelik yeni önlemleri görmemiz olası. Bu durum ekonomik aktivite için ek destek sağlayacaktır."

    Fitch: Türkiye’de büyüme sürecek
    FITCH Ratings Direktörü Douglas Winslow, Türkiye'de bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren büyümenin artmasının, 2021'de ise yüzde 4.5'e ulaşılmasının beklendiğini belirterek, şöyle konuştu: "Salgının ardından Ekonomik İstikrar Kalkanı yoluyla büyük teşvikleri, devlet bankalarının kredi desteğine yönelik yeni önlemleri görmemiz olası. Bu durum ekonomik aktivite için ek destek sağlayacaktır."

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