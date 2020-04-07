Doğalgaz,elektrik, su ödemeleri ne oldu, ertelendi mi?

Elektrik ve doğalgaz sayaçları 3 ay okunmayacak, kıyasen fatura düzenlenecek

EPDK, corona virüs salgını nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturaları için yeni bir karar aldı. Buna göre, 3 ay süreyle elektrik ve doğalgaz faturaları için sayaç okuma yapılmayacak; abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.

EPDK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun en iyi şekilde sağlanması amacıyla bu konuda yetkili uzman kurul ve kurumlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda sayaç okumalarına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemenin önceliği hem sektör çalışanlarının hem de tüketicilerimizin sağlığının korunmasıdır. Böylece saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonu da sağlanacaktır.

Elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin "Kıyasen Fatura Düzenlemesi" bütün vatandaşlarımızın sağlığı için hayata geçirilecek olan ve sınırlı süre için uygulanacak bir düzenlemedir. Vatandaşımızın aleyhine bir uygulama kesinlikle söz konusu değildir, olamaz ve böyle bir uygulamaya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun izin vermesi de mümkün değildir.

Kıyasen Fatura Düzenlemesi sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak ve yalnız bu durumlar için kıyasen fatura yöntemi izlenecektir.