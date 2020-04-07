Mobil Gaming Kulaklık

Hem telefon hem bilgisayar hem de oyun konsolları için uyumlu

Yedek silikon başlıklar

Kaliteyi arttırmak için harici girişli mikrofon

92db ses yüksekliği

1.3 m kablo uzunluğu

Oyuncular için özel tasarlanmış yüksek ses kalitesi