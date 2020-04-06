Tohum hibesi yapılacak 21 il hangileri? Çiftçiye tohum hibesi nasıl alınır? İşte başvuru şartları

Çiftçiye tohum hibesi nasıl alınır? Sorusu yanıt buldu. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşları ekonomik olarak rahatlatma çalışmaları devam ediyor. Bu anlamda son olarak Bakanlık olarak ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi" Programını başlattıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli "Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, bu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75'ini hibe ediyoruz" diye konuştu. Peki tohum hibesi yapılacak 21 il hangileri? İşte başvuru şartları takvim.com.tr'de
STRATEJİK ÜRÜNLERDE REKOLTE ARTIRILACAK
Bu kapsamda yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmaması ve mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde ekiliş yapmak için Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi programını başlattıklarını ifade eden Pakdemirli "Bu proje ile ülkemiz için, hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışını sağlamayı, aynı zamanda üreticilerimizi bu dönemde üretime yönlendirmeyi, dolayısıyla da tarım arazilerinin etkin şekilde kullanılmasıyla tarımsal üretimin artırılmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.
TOHUM BEDELİNİN YÜZDE 75'İ HİBE EDİLECEK
Program doğrultusunda mevcut üretim alanlarına ilave yazlık ekiliş yapılabilecek alan ve ürün deseni bilgilerinin toplandığını vurgulayan Bakan Pakdemirli "Uygulama ile bu alanlarda tohum bedelinin % 75'i hibe, % 25'i ise çiftçi katkısı ile karşılanacak" açıklamasını yaptı.
TOHUM DAĞITIMINA BAŞLANDI
Mevsim itibari ile öncelikli olarak ekilişinin yapılması gereken ürünlerin tohumlarının üreticilere dağıtımına başlandığının altını çizen Bakan Pakdemirli "Uygulamayı 21 ilde başlattık. Ekimi yapılacak ürünler ise buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik olarak belirlendi" değerlendirmesinde bulundu.
6 BİN 700 TON SERTİFİKALI TOHUM DAĞITILACAK
Ekimi yapılacak tohumların sertifikalı ve miktarının 6 bin 700 ton olduğunu belirten Pakdemirli, proje kapsamında 364 bin dekar alanda ekiliş yapılacağını ve ilk aşamada ekilişleri yapılan ve hasat edilecek olan ürünün toplam rekoltesinin 80 bin ton olacağını söyledi.
Bakan Pakdemirli, proje sonucunda elde edilecek bitkisel üretim değerinin 220 milyon TL, proje bütçesinin ise yaklaşık 20 milyon TL olduğunu da sözlerine ekledi.
PROJE KAPSAMINDAKİ İLLER
ADIYAMAN
AFYONKARAHİSAR
AĞRI
AKSARAY
BİNGÖL
ÇANAKKALE
ERZİNCAN
ERZURUM
KARS
KAYSERİ
KIRIKKALE
KIRŞEHİR
KONYA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
SAMSUN
SİVAS
TOKAT
UŞAK
YOZGAT
Çiftçi Hibe Desteği Başvurusunda Gerekli Evraklar
Genç çiftçi hibe desteği kapsamında internetten başvuru yapıldıktan sonra ilgili kuruma sunulması gerekli olan belgeler şunlardır;
Zorunlu Belgeler
Nüfus cüzdan fotokopisi,
Ücretli olarak çalışmadığına dair başvuru sahibi ve eşine ait SGK'dan alınan belge,
İnternet ortamından alınan başvuru dilekçesi,
İnternet ortamından alınan proje detay belgesi,
İnternet ortamından alınacak taahhütname evrakı,
Gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olunmadığına dair başvuru sahibi ve eşine ait Vergi Dairesi tarafından verilen onaylı belge,
En az ortaöğretimin bitirildiğine dair alınan diploma belgesi yahut okuma yazma bilindiğine dair okur-yazar belgesi,
Arı üretimi kapsamında destekten yararlanmak isteyenlerin TAB tarafından onaylanmış üyelik belgesi,
Tohum Nedir?
Tohumlama nedir? Tohum döllenmeden sonra ortaya çıkmaktadır. Bir tohum içerisinde dışa doğru embriyo, besin dokusu ve tohum kabuğu olmak üzere üç bölümde yer almaktadır. Tohumda embriyo kesesinde yer alan yumurta hücresinin döllenmesi ile beraber oluşan yapıya zigot adı verilmektedir. Bu hücrenin gelişerek oluşturduğu yapıya ise embriyo denmektedir. Embriyo tohum içerisinde canlı olan bölümdür. Bu alanda yetişen ilk yaprakçıklara kotiledon yani çenek adı verilmektedir.
Açık tohum durumunda yer alan bitkilerin embriyosunda ikiden fazla çenek yer almaktadır. Bu durumda yer alan bitkilere polikotiledonlu bitkilerde denmektedir. Kapalı durumda yer alan tohumlu bitkiler ise tek çenekli yani monokotiledon ve çift çenekli yani dikotiledon olarak iki kısımda incelenmektedir. Kotiledon kısmı besin depo etmekten ve çimlenme durumundan sonra toprak üstüne çıkarak fotosentez bölümünün görevini yürütmektedir.
Tohumlamadan Sonra Tohumun Durumu
Embriyo durumunda yer alan gövde bölgesine plumula adı verilmektedir. Bu koşullar içerisinde gelişen meristematik yapı olgun bitkide gövdeyi meydana getirmektedir. Bu bölümün kök bölgesine radikula denmektedir. Embriyonik bölgede gelişen bu meristematik yapı ise olgun bitkide köklerinin temelini atmaktadır. Radikula ve kotiledonlar arasında yer alan bölgeye hipokotil denmektedir. Embriyo içerisinde besin bölümü dokusu büyüyecek bitkinin tam olarak erişkin olmadan önceki beslenme yeri olarak bilinmektedir. Tohumda yer alan maddeler sayesinde sert bir hal oluşmaktadır. Sert kabuk su ve gazlara karşı geçirgenliği azaltmaktadır.
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