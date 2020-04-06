1 NİSAN'DA UYGULAMAYA GİRDİ

Şimdi de koronavirüs salgınından KOBİ'lerin etkilenmemesi için ticari alacak sigortasında değişikliğe gidildi ve sigorta yaptırmanın şartları kolaylaştırıldı.



Hürriyet'te yer alan habere göre, ticari alacak sigortasında değişiklik içeren tebliğ de 25 Mart'ta, Resmi Gazetede yayımlandı. Peki, neler değişti? Öncelikle devlet destekli ticari alacak sigortasından daha çok küçük işletmeler yararlanıyordu. Bunun için de ciro sınırı 25 milyon olarak belirlenmişti. Mevcut durumda mikro ve küçük işletmelere destek olan ticari alacak sigortasına, yeni düzenleme ile orta büyüklükteki işletmeler de dahil edildi ve ciro sınırı 125 milyon liraya çıkartıldı. Koronavirüs kapsamında ticari alacak sigortasında yapılan bir başka değişiklik ise ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ'ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanabilecek. Yeni düzenleme 1 Nisan'da uygulamaya girdi.