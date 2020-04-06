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    • 06.04.2020 13:20
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    Son dakika: 'tan borcu açıklaması! 65 bin kişinin ertelendi!

    Son dakika haberleri... 'tan borcu açıklaması! 65 bin kişinin ertelendi! Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih "Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik." ifadelerini kullandı.

    Vakıfbank'tan kredi kartı borcu açıklaması!

    Son dakika haberleri... Genel Müdürü Üstünsalih "Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik." ifadelerini kullandı.

    Üstünsalih, "200 bin bireysel müşterimizin 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerini erteledik. KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik." dedi.

    Üstünsalih, "Müşterilerimiz VakıfBank Mobil'i bu süreçte aktif olarak kullandı. Mart ayında şubat ayına göre işlem sayısında yüzde 15,3 artış gerçekleşirken, yapılan işlemler ise 34 milyon adet arttı." şeklinde konuştu.

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