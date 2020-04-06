SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

ÖSYM) Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme yapmak için adayların tercihleri tamamlandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Nisan 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ