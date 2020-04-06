



Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasındaki bugün video konferans yoluyla yapılması planlanan toplantının perşembe gününe ertelenmesi, Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki gerginliğin devam ettiğine işaret ediyor.



Brent petrolde teknik olarak 26,85 ile 27,11 dolar aralığının direnç, 26,59 ile 26,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.