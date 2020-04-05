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    • 05.04.2020 09:38
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    Son dakika: Özel hastanelerin koronavirüs vurgunu! Tedaviye 80 bin TL fatura!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pandemi hastanesi ilan edilen özel hastanelerin koronavirüs testinden para almayacaklarını duyurmuştu. Ancak, koronavirüsü fırsata çevirmeye çalışan özel hastanelerin tedavi için istedikleri fahiş fiyatlara bir yenisi daha eklendi. ’da koronavirüs testi pozitif çıkan ve özel bir hastaneye yatan bir vatandaş, 80 bin TL’ye yakın bir ödeme yapacağını öğrenince tedavi sürecini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

    Özel hastanelerin koronavirüs vurgunu!

    'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve özel bir hastaneye yatan bir vatandaş, 80 bin TL'ye yakın bir ödeme yapacağını öğrenince tedavi sürecini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Özel hastanelerin çıkardığı fahiş faturalara ilişkin 'na da çok sayıda şikayet gittiği de öğrenildi. Önceki gün 'de yayımlanan karar ile pandemi hastanelerindeki tüm tedavi ve ilaçlar için özel destek sağlanmasına da karar verildi

    Koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında geçtiğimiz günlerde genelge yayınlayan Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirerek personel üzerindeki yükün azaltılması için özel ve vakıf hastanelerinde de koronavirüs tedavi süreçlerinin yapılmasını zorunlu hale getirdi.

    Ancak alınan karar sonrasında koronavirüs şüphesi ile kendilerine en yakın özel hastanelere giden ve yapılan testlerde pozitif oldukları anlaşılınca tedavi süreçlerine başlanan hastalar yüksek faturalar ile karşı karşıya kaldı.

    GÜNLÜK 4 BİN TOPLAM 80 BİN TL FATURA
    Tüm dünyaya yayılan salgına karşı yurt içinde vatandaşından kurumlarına topyekûn seferberlik başlatılmışken bu durumda bile fırsatçılık yapmaya kalkan kimi özel hastanelerde koronavirüs tedavisi için gelenlere günlük bin 500 TL ile 4 bin TL arasında fatura çıkarıldığı belirlendi.

    Bu rakamlar koronavirüs tedavisinin ortalama 2 hafta sürdüğü göz önünde bulundurulduğunda çok ciddi boyutlara ulaşıyor.

    Bu duruma örnek teşkil eden olaylardan biri İstanbul'da yaşandı. Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından aradığı çok sayıda özel hastanede yer bulamayan ve son olarak Beşiktaş'ta gittiği özel bir hastanede yatışı verilen bir vatandaş, iyileşip taburcu olduğunda yaklaşık 60 bin TL'ye yakın bir ödeme yapacağını öğrenince tedavi sürecini yarıda bırakarak farklı bir hastaneye sevk aldırmak zorunda kaldı.

    Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, hasta mahremiyeti gereği kimliğinin açıklanmasını istemeyen hastanın ablası konuştu ve kendilerinden günlük 4 bin TL talep edildiğini söyledi. Abla, 5 günlük tedavinin ardından yoğun bakıma sevk edebilecek ilaç verileceğinden bu tedavi sürecinin de en az 12 gün süreceği için toplam ödemeleri gereken paranın yaklaşık 60 bin TL olduğunu dile getirdi.

    Toplamda yoğun bakım masrafları ile faturanın 80 bin TL'ye kadar ulaşabileceğini hesaplayan ailenin, 5 gün için hastaneye ödediği rakam ise 20 bin TL.

    HASTANELER'E'ÖZEL DESTEK' GENELGESİ
    Özel hastanelerin koronavirüs tedavilerine ilişkin aldığı ücretlere yönelik Sağlık Bakanlığı'na da çok sayıda şikayet gelirken Aile, Çalışma ve Bakanlığı dikkat çeken bir düzenlemeyi dün itibariyle devreye aldı.

    Resmi Gazete'de yayımlanan Yeni Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle koronavirüs tanısı konulmuş hastaların tedavisi için hastanelere özel bir destek sağlanmaya başlandı.

    Böylece özel hastanelerin de aralarında alındığı pandemi hastanelerindeki tüm tedavi ve ilaçlar için geri ödeme yapacak.

    TÜM TEDAVİ VE İLAÇLAR GERİ ÖDEME LİSTESİNDE
    Bu süreçte yatarak tedavi gören her bir hasta için sağlık hizmeti sunan profesyoneller için koruyucu ve bulaşı önlemeye yönelik yüksek maliyet oluşturan bakım hizmetleri geri ödeme kapsamına alındı.

    HASTA BAŞINA GÜNLÜK 660 LİRA ÖDEME
    Yeni koronavirüs tanısı konulan her hasta için hizmet veren hastanelere de günlük 660 lira ödenmesine karar verildi. Yoğun bakım hizmetleri geri ödeme listesine alınarak yoğun bakım tedavi ücretleri de iki katına çıkarıldı. Yine yoğun bakım şartlarında, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar da geri ödeme listesine alındı.

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