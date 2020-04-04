Geçen yıl SGK'dan malulen emekli oldum. Ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle sağlığımın elverdiği bir işte yeniden çalışmak istiyorum. Çalışmaya başlarsam SGK maluliyet aylığımı keser mi? (İsmi saklı)
5510 sayılı Kanun'a göre malullük aylığı alırken bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir. İşten ayrılarak yeniden malullük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunan ya da emekliye ayrılan veya sevk edilenlere; kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığına esas malullüğünün devam ettiği anlaşılmak kaydıyla yeniden malullük aylığı bağlanır.
Sigorta kartında ilk işe giriş tarihi 1991 görünüyor. Fakat e-Devlet'ten baktığımda 1997 görünüyor. Hata nerede olabilir? Selçuk TAŞDEMİR
Sigorta kartınızı aldığınız dönemde fiili çalışmanız varsa ve prim yatırılmışsa SGK'ya giderek durumu düzelttirin. Ama bir fiili çalışma yoksa ya da çıraklık, staj gibi bir durum varsa zaten emekliliğe bir faydası olmuyor.
Bir yakınım 1973 doğumlu, 1995 sigorta girişli. 2019 yılında ayağından ameliyat oldu. Doktor 'ağır işte çalışamaz' raporu verdi. Yakınım ağır işte, bir fabrikada çalışıyor. Yakınımı İş Kanunu 25/2 maddeye göre tazminatsız işten çıkartabilir mi? İşini kaybetmemek ya da tazminat almak için hakları nelerdir? Gülgün AKDERE
25. maddenin b bendinde, işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda işverenin bildirimsiz fesih hakkını kullanabileceği yazıyor. Ancak dikkat ederseniz bu durumun sağlık kurulunca raporlanması lazım. Tek bir doktorun raporu kabul edilmiyor. O yüzden eğer böyle bir sağlık kurulu raporu olursa tazminatını ödeyerek işten çıkartabilir.
1978'de doğdum. 1992'de çıraklık sigortam oldu.1996'dan itibaren sigortam ödenmeye başlandı. 7500 günüm var. Kaç yaşında emekli olurum? Adil SERTKAYA
25 yıl, 56 yaş ve 5825 gün şartıyla emekli olursunuz. Prim tamam, yıl tamam, yaşı bekleyeceksiniz.
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