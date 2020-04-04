



Bir yakınım 1973 doğumlu, 1995 sigorta girişli. 2019 yılında ayağından ameliyat oldu. Doktor 'ağır işte çalışamaz' raporu verdi. Yakınım ağır işte, bir fabrikada çalışıyor. Yakınımı İş Kanunu 25/2 maddeye göre tazminatsız işten çıkartabilir mi? İşini kaybetmemek ya da tazminat almak için hakları nelerdir? Gülgün AKDERE

25. maddenin b bendinde, işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda işverenin bildirimsiz fesih hakkını kullanabileceği yazıyor. Ancak dikkat ederseniz bu durumun sağlık kurulunca raporlanması lazım. Tek bir doktorun raporu kabul edilmiyor. O yüzden eğer böyle bir sağlık kurulu raporu olursa tazminatını ödeyerek işten çıkartabilir.