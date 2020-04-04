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    • Ekonomi
    • 04.04.2020 Gazete
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    Emekliye 2.550 TL! Hangi ne kadar emekli ücreti veriyor?

    Emekliler una ya gitmeden başvurabilirken, kampanyalar da sürüyor. Maaşını taşıma, otomatik ödeme talimatı, alışveriş ya da emekli yakınını getirme gibi şartlarla tutarlar artıyor. Peki, Akbank, DenizBank, FibaBanka, Garanti BBVA, Halkbank, Bank, , Şekerbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ne kadar promosyon veriyor? İşte emekli maaşı promosyon ücretleri ile ilgili merak edilen tüm detaylar...



    Milyonlarca     emekli ikinci promosyon heyecanı yaşıyor. Emeklilerin ikinci promosyon zamanı geldi ya da gelmek üzere. Bu nedenle kampanyalar hızlanırken, Coronavirüs tedbirleri kapsamında promosyon alınması da kolaylaştırıldı. Emekliler, bankaya gitmeden promosyona ulaşabiliyor. 3 yıllık taahhüdü dolan emeklilerin hesabına, mevcut bankasından, yeni taahhüt beklenmeksizin promosyonu otomatik olarak yatırılıyor.



    Bankasını değiştirmek isteyen emekli ise e-Devlet'ten ya da geçmek istediği bankanın mobil bankacılık uygulaması üzerinden kolayca işlemini yapabiliyor. Promosyon taahhüdü de iletişim merkezleri aranarak ya da mesajla verilebiliyor. Emeklilerin promosyon kampanyalarıyla alabilecekleri tutar 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor. Maaşa göre 750 liraya kadar promosyon ödeyen PTT, isteğe göre bu parayı eve de teslim ediyor.



    KİM, NE VERİYOR?

    AKBANK: Maaşını taşıyanlara 700, 850, 1.000 TL. Kartla harcamaya bu yıl 250, otomatik fatura talimatına 100 TL'ye varan chip para.



    DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 TL. Emekli yakınını getirenlere emekli başına 100 TL.



    FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 TL.



    GARANTİ BBVA: Maaşa göre 750, 875, 1.000 TL. Promosyon talebini dijital kanallardan yapanlara ilave 50, 125, 200 TL bonus.



    HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 TL.



    ING: Maaşa göre 500, 625, 750 TL. Kartla harcamaya 3 yılda toplam 1.800 TL'ye varan ek ödeme.



    İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 TL.



    ŞEKERBANK: 500, 625, 750 TL. 2 otomatik ödeme talimatına 150 TL. Emekli yakınını getirene emekli başına 150 TL. Kartla bin TL alışverişe 200 TL bonus.



    VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 TL.



    ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 TL.

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    Haberler Ekonomi Emekliye 2.550 TL! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor?
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