



Bankasını değiştirmek isteyen emekli ise e-Devlet'ten ya da geçmek istediği bankanın mobil bankacılık uygulaması üzerinden kolayca işlemini yapabiliyor. Promosyon taahhüdü de iletişim merkezleri aranarak ya da mesajla verilebiliyor. Emeklilerin promosyon kampanyalarıyla alabilecekleri tutar 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor. Maaşa göre 750 liraya kadar promosyon ödeyen PTT, isteğe göre bu parayı eve de teslim ediyor.