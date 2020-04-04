



'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası dün de hız kesmedi. Merkez Bankası, 100 milyon liralık desteğiyle gündeme damga vururken; kampanyayı SMS yağmuruna tutan 2 milyon vatandaş, "Biz de varız" dedi. İş dünyasının bağış yarışı da sürüyor. Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır 24 milyon TL'lik bağışıyla özel sektör firmaları arasındaki en büyük bağışa imza attı. Eti Bakır'ı, 20 milyon liralık bağışıyla Kuveyt Türk Finans Grubu, 10 milyonluk yardımıyla Mehmet Nazif Günal'ın sahibi olduğu MAPA İnşaat takip etti. BİM, Dicle Kök Enerji ve Özaltın İnşaat kampanyaya 7'şer milyon TL, Sembol İnşaat, Makyol İnşaat, Çilek Mobilya ve Albaraka Türk 5'er milyon TL, Erkul Kozmetik 4 milyon TL, Akkuyu Nükleer 3.2 milyon TL, Duygu Mühendislik 3 milyon TL destek sunacaklarını açıkladı.