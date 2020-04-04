'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası dün de hız kesmedi. Merkez Bankası, 100 milyon liralık desteğiyle gündeme damga vururken; kampanyayı SMS yağmuruna tutan 2 milyon vatandaş, "Biz de varız" dedi. İş dünyasının bağış yarışı da sürüyor. Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır 24 milyon TL'lik bağışıyla özel sektör firmaları arasındaki en büyük bağışa imza attı. Eti Bakır'ı, 20 milyon liralık bağışıyla Kuveyt Türk Finans Grubu, 10 milyonluk yardımıyla Mehmet Nazif Günal'ın sahibi olduğu MAPA İnşaat takip etti. BİM, Dicle Kök Enerji ve Özaltın İnşaat kampanyaya 7'şer milyon TL, Sembol İnşaat, Makyol İnşaat, Çilek Mobilya ve Albaraka Türk 5'er milyon TL, Erkul Kozmetik 4 milyon TL, Akkuyu Nükleer 3.2 milyon TL, Duygu Mühendislik 3 milyon TL destek sunacaklarını açıkladı.
Atasay Kuyumculuk'un sahibi Cihan Kamer 13 milyon lirayla en yüksek şahsi bağışı yapan işadamı oldu. Oltan ve Köleoğlu Elektrik'in sahibi Ertuğrul Doğan 5 milyon 61 liralık destekte bulundu. Kampanyaya Gaziantep merkezli Erdemoğlu Holding 3 milyon, Gülsan Holding de 1.5 milyon lira ile destek verdi. İskenderun'da bin 109 kişiye istihdam sağlayan Atakaş Şirketler Grubu hem 1 milyon lira bağışladı hem de çalışanları işten çıkartmayacağını ve ücretlerinde indirime gitmeyeceklerini duyurdu.
SAYA GRUP'TAN 5 MİLYON LİRA
Saya Grup, kampanyaya 2 milyon liralık destek sağladıklarını açıkladı. Grup ayrıca, belgeli ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak ve sağlık alanında çalışan sivil toplum örgütleri, dernekler ile şirket çalışanlarının, temel sağlık ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3 milyon liralık yeni bir kaynak daha ayırdığını duyurdu.
KALYON HOLDİNG'DEN 13 MİLYON TL
Kalyon Holding, "Cumhurbaşkanımız'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamıza 6 milyon lira, İstanbul Valililiğimiz'in koordinasyonunda başlatılan 'Vefa Kolileri Kampanyası' için 7 milyon TL olmak üzere toplam 13 milyon TL bağışladık" açıklaması yaptı.
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