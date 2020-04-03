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    • Ekonomi
    • 03.04.2020 Gazete
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    Yurt ücretleri iade ediliyor

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda barınan öğrencilerin, Mart ayında ödedikleri ücretlerin iadesinin başladığını duyurdu.

    Yurt ücretleri iade ediliyor
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda barınan öğrencilerin, Mart ayında ödedikleri ücretlerin iadesinin başladığını duyurdu. Mart ayı ücretlerini ödeyen 379 bin 635 öğrencinin paralarının iade edilmeye başlandığını bildiren Kasapoğlu, öğrencilere geri ödenecek toplam tutarın 52 milyon 295 bin 858 lira olduğunu aktardı. Kasapoğlu, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de öğrencilerden ücret alınmayacağını kaydetti.

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