Yurt ücretleri iade ediliyor

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlıyurtlarda barınan öğrencilerin, Martayında ödedikleri ücretlerin iadesininbaşladığını duyurdu. Mart ayı ücretleriniödeyen 379 bin 635 öğrencininparalarının iade edilmeye başlandığınıbildiren Kasapoğlu, öğrencilere geriödenecek toplam tutarın 52 milyon295 bin 858 lira olduğunu aktardı.Kasapoğlu, Nisan, Mayıs ve Haziranayları için de öğrencilerden ücretalınmayacağını kaydetti.