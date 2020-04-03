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    • 03.04.2020 09:24
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    Son dakika: ’lere müjdesi! ’de yayımlandı!

    Son dakika haberleri... ’lere müjdesi! ’de yayımlandı! Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, KOBİ’lere yönelik yatırım ve işletme kredisi üst limiti 300,000 TL'den 3 milyon TL'ye çıkarıldı. KOBİ'lere sağlanacak finansman desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten faydalanma koşulları ile iş ve işlem akışı ve bankalar ile yapılacak protokollerle belirlenecek.

    KOBİ’lere kredi müjdesi!

    Küçük ve orta ölçekli işletmelere (), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı () kanalıyla kullandırılacak yatırım ve işletme si üst limiti işletme başına yıllık 300,000 TL'den 3 milyon TL'ye çıkarıldı.

    'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda kullandırılacak kredilerin vadesi de 48 aydan 60 aya çıkarıldı.

    KOBİ'lere sağlanacak finansman desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten faydalanma koşulları ile iş ve işlem akışı KOSGEB ve bankalar ile yapılacak protokollerle belirlenecek.

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