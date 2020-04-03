Yeni ayın gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde 'Nisan ayı kira artış oranı' yer alıyor. Bu ay içerisinde uygulanacak kira zammını merak eden milyonlarca kiracı ve ev sahibi oranlarının ne zaman belli olacağını araştırmaya başladı. 3 Nisan tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Nisan ayı kira artış oranı açıklandı. Bu kapsamda ev sahibi ve kiracılar "Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Nisan 2020 TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama...
NİSAN AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR OLACAK?
Nisan ayı kira artış oranı TÜİK tarafından 3 Nisan'da saat 10:00'da açıklanacak.
MART AYI KİRA ARTIŞI NE KADARDI?
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,94 artış gerçekleşti.
MART AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut kira bedeli: 1.000 TL
Zam oranı: %13,94
Zam bedeli: 139,4 TL
Zamlı kira bedeli: 1.139,4 TL
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti.
Bu rakamlara göre kiralara Şubat ayında %14,52 oranında zam yapıldı.
TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ NASIL HESAPLANIR?
Mevcut kira bedeli: 1000 lira
Zam oranı: yüzde 15.18
Zam bedeli: 158.7 lira
Zamlı kira bedeli: 1.158 lira
EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?
YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi.
Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.
Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.
YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?
Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.
KİRACI KİRA ÖDENMEZSE NE YAPILMALI?
Kiracı borcunu ödemezse, kiracıya önce noterden ödeme için ihtar gönderilip 30 gün süre verilmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra hâlâ ödeme yoksa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.
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