Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır.

Ülkemizin tamamıyla daha önce 65 yaş üstüne uyguladığımız sokağa çıkma uygulamasını 20 yaş altına getirmektir.

Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır.

Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına almak durumundayız.