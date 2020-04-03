30 büyükşehir il il listesi! Koronavirüs tedbirleri öncelikli hangi illerde uygulanacak?

30 büyükşehir il il listesi arama motorlarında vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu gece yarısından itibaren uygulanacak koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Başkan Erdoğan açıklamasında "30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız." ifadelerini kullandı. Peki, koronavirüs tedbirleri öncelikli olarak hangi illerde uygulanacak? İşte detaylar...

HANGİ ŞEHİRLER ARASI ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞI KAPATILDI?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu gece yarısı ile yeni tedbirleri ekliyoruz. Şehirler arası toplu taşımayı izine bağlamıştık. Kendi araçları ile yolculuk yapan vatandaşlarımızı da kontrole tabi tutuyorduk. Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz.

Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanların bu şehirlerden transit geçişleri devam edecek. 30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız." ifadelerine yer verdi.