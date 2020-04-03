ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK aktüel 4-7 Nisan kataloğu yayınlandı. Birbirinden hesaplı ürünlerin satışa çıktığı ŞOK aktüel katalogda bu hafta temizlik ve hırdavat ürünleri dikkat çekiyor. Deterjan, fırça, mutfak temizleyicileri gibi ürünleri ŞOK marketlerinden temin edebilirsiniz. İşte, 4-7 Nisan tarihleri arasında ŞOK'ta satışa çıkacak ürünler.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER! (4-7 NİSAN)

3'lü Tornavida Seti 9,99 TL

Pattex Japon Yapıştırıcı 3 gr 5,99 TL

Pattex Duble Montaj Bandı 1,5 Metre 19,95 TL

3+1 Merdiven 69,90 TL

Çok Amaçlı Katlanır Merdiven 349 TL

Nitril Kaplı Örme Eldiven 2,99 TL

Ceresit Silikon 280 gr 14,95 TL

Silikon Tabancası 4,99 TL

Bi'boya Plastik Boya 10 Kg 64,90 TL

Kalekim Plastik Boya 10 Kg 64,90 TL

Kalekim Profesyonel Tavan Boyası 10 Kg 59,90 TL

ISONEM MS 82 Nem Boyası 1 Kg 49,95 TL