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    • Ekonomi
    • 03.04.2020 16:20
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    • 03.04.2020 16:21
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    in litre fiyatına 20 kuruşluk zam | 4 Nisan 2020 benzinin litre fiyatı ne kadar?

    Koronavirüs nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma devam ederken, in litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruşluk zam yapıldı.

    Benzinin litre fiyatına 20 kuruşluk zam

    in litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruş zam geldi.

    AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,06 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak.

    Benzinin litresi İstanbul'da 4,99 liradan 5,19 liraya yükselecek.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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