Öğretmene ek ders ücreti müjdesi

Hükümet, Coronavirüs salgını ile mücadele sürecinde vatandaşın mağdur olmaması için sağlık, sosyal haklar başta olmak üzere tüm imkanları seferber etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu süreçte meslek gruplarının taleplerini yerine getirmeyi sürdürdüklerini belirtirken, ücretli öğretmenlerden sonra Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerinin devam edeceğini açıkladı. Böylece bu zorlu süreçte yaklaşık 80 bin ücretli öğretmen ile 40 bine yakın Kur'an kursu öğreticisinin de gelirleri korumaya alınmış oldu. Önceki gün "Vatandaşın gelirleri korunacak, kayıpları telafi edilecek, işini kaybedenlerin sorunları ivedilikle çözülecek" diyen Bakan Albayrak, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid- 19 salgını sürecinde alınan tedbirleri anımsattı. Bakan Albayrak, "Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Albayrak, önceki gün de ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceklerini duyurmuştu.
MİSAFİRHANELER AÇILDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ankara'daki misafirhanelerini bedelsiz olarak sağlık çalışanlarının kullanımına açtı. Bakanlığın twitter hesabında Ankara'nın Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan toplam 284 oda kapasiteli misafirhane ve eğitim tesislerinin, sağlık çalışanlarının kullanımına açıldığı bildirildi.
MİSAFİRHANELER AÇILDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ankara'daki misafirhanelerini bedelsiz olarak sağlık çalışanlarının kullanımına açtı. Bakanlığın twitter hesabında Ankara'nın Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan toplam 284 oda kapasiteli misafirhane ve eğitim tesislerinin, sağlık çalışanlarının kullanımına açıldığı bildirildi.
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