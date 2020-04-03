Kısa çalışma ödeneğine dair bilgi almak isteyen çalışanlar konu hakkında arama motorlarında sorgulatmalarını sürdürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında devreye alınan kısa çalışma ödeneğine firmaların başvuruları alınıyor. Ayrıca çalışanların bu imkandan yararlanma şartları kolaylaştırıldı. Peki, Kısa çalışma ödeneği miktarı ne kadar? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak? Başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Corona virüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenler, buna ilişkin kanıtlarla birlikte 'Kısa Çalışma Talep Formu' ile 'Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini' bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine (www.iskur.gov.tr), elektronik posta göndermek suretiyle başvurabilecek.