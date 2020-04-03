BİM 7 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de salı günü hangi ürünler satışa sunulacak?

Marketlerden alışverişlerini yapacak olanlar ve hangi fırsatlı ürünlerin geldiğini merakla edenler aktüel ürünlerde yer alan fırsatları incelemek istiyor. Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri olan BİM salı günü yine pek çok ürünü indirimli olarak satışa sunacak. Firmanın internet sitesinde BİM 7 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. Peki, Salı günü BİM'de hangi ürünler indirimli satılacak? İşte cevabı...

BİM 7 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU