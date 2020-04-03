Gözler oradaydı! SSK, SGK ve Bağkur'lunun erken emeklilik şansı var! 1999 öncesi sigorta girişi olanlar...

Emeklilik, yaşlı vatandaşların hayati ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı en önemli gelir kapısıdır. Bu nedenle emekli olmak her vatandaşın hayalini süsler. Normal koşullarda vatandaşların emeklilik maaşı alabilmesi için belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Bu şartlar arasında sigortalılık süresi, kişinin yaşı ve prim ödemeleri yer alıyor. Yasa ile güvence altına alınan emeklilik şartlarından sigorta olunan tarih 1999 ve öncesine ait ise, erken emekli olunabiliyor. Peki, sigorta başlangıç tarihinin yanı sıra aranılan şartlar neler? Kimler erken emekli olabilir? İşte, 1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunanların erken emekliliğine dair merak edilen bütün detaylar… takvim.com.tr'de
3600 Günle Kimler Emekli Olabilir?
2002'den önce kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olan, 15 yıldan beri sigortalı bulunan ve adına en az 3600 gün prim ödenmiş olan ssk sigortalıları emekli olabiliyordu. Ancak, 2002'de emeklilik şartlarında önemli değişiklikler yapıldı ve 15 yıl 3600 günle emekli olma şartı 25 yıl 4500 gün olarak yeniden belirlendi. Fakat kazanılmış hakların korunması (takvim.com.tr) için düzenlemeye geçici bir madde eklendi. SSK'lıların 15 yıl sigortalılık süresi 3600 prim ödeme gün sayısı ile emeklilik işlemleri halen bu geçici maddeye istinaden yapılıyor. Yalnız bu kazanılmış hak sadece 8 Eylül 1999'dan önce işe girmiş SSK'lılar için geçerli. 8 Eylül 1999 tarihi veya sonrasında işe girmiş olanlar bu haktan yararlanamıyor.
1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?
1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunan kişilerin erken emeklilikten yararlanması için ilk adımda sigorta başlangıç tarihine bakılır. Başlangıç tarihinin hemen ardından ise; prim süresi emeklilik için etkilidir. İşveren tarafından işçinin 3600 gün prim ödemesinin kesintisiz olarak yapılması şarttır.
• 1999 ve öncesi sigorta girişine sahip kişilerin emekli olabilmesi adına SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR bünyesinde sigortalı olarak çalışması gerekir.
• 1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunanların 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olması ve emeklilik için işvereninden onay çıkması da aranılan şartlar arasındadır.
• 1999 ve öncesi sigorta girişine sahip olanların emekli olma şartında; sigorta girişinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması gerekir. Emeklilikte staj başlangıç tarihi dikkate alınmaz.
1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar Ne Kadar Emekli Maaşı Alır?
1999 yılından önce sigorta başlangıcı olanların emekli maaşları, 1999 yılından sonra emekliliği hak edenlerden daha yüksektir. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için emeklilik maaşı en düşük 1600 TL olarak belirlenmiştir. Emeklilik maaşları kişilerin prim ödemelerinin miktarına bağlı olarak değişir. Eğer kişinin prim ödemesi en yüksekten yapıldıysa; emeklilik maaşının daha fazla olması da söz konusudur.
1999 Yılından Önce Sigorta Girişi Olanlar Ne Zaman Emekli Olabilir?
Erken emeklilik için belirlenen şartlara uygun olanlar, emeklilikte aranılan yaş kriterinden ayrı tutulurlar. 3600 prim günün tamamlandığı tarih kişilerin emekli olma zamanını belirler. Halk arasında kısmi emeklilik olarak isimlendirilen 1999 yılı ve önce sigorta girişi olanların erken emekliliği için 3600 prim günün tamamlandığı tarih ve kişinin yaşı önemlidir. Emeklilik hak eden kişinin yaşının yanında cinsiyeti de emekliliği etkileyen faktörler arasında yer alır.
• Erken emeklilik için prim gününü dolduran kadınların 50 yaşını, erkeklerin ise 55 yaşını tamamlaması gerekiyor.
• Erken emeklilik için yaşını dolduran ancak prim gününü tamamlayamayan kişilerin emeklilik zamanlarında değişiklik söz konusu olur. Prim gününü bekleyen kadınlar 58 yaşında; erkekler ise 60 yaşında emekli olabilirler.
1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olma şartı; 9 Eylül 1999 tarihi için geçerlidir. 9 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan kişilerin erken emekliliğinde ise bambaşka bir uygulama yönetilir.
• 9 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan kişilerin erken emekliliğinde 15 yıllık sigortalı kalma süresi şartı ortadan kaldırılıyor.
• Sigorta süresinin yerini ise; daha uzun prim günü ödemesi alıyor. 3600 prim günü yerine 9 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan kişilerin erken emeklilik için 4500 prim günü ödemesi yapılması gerekiyor. Emeklilik yaşı ise kadınlarda 58; erkeklerde ise 60 yaş olarak belirlenmiştir.
SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nasıl Yapılır?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür.
• SGK ne zaman olabilirim uygulamasına ulaşarak, emeklilik tarihi sorgulamanızı yapabilmek için "e.sgk.gov.tr" adresine erişim sağlamalısınız.
• E-SGK sayfasında "Vatandaş" kategorisine giriş yapmalısınız.
• Vatandaş kategorisinde yer alan e-hizmetler arasında sigortalılık durumunuza göre 4A/4B/4C ne zaman emekli olabilirim uygulamalarından sizin için uygun olanını seçmelisiniz.
4A Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme
4A yani SSK çatısı altında sigortalı olarak çalışıyorsanız kolay bir şekilde 4A ne zaman emekli olabilirim ekranından 4A emeklilik tarihinizi öğrenebilirsiniz. Bunu öğrenmek için;
• Üst kısımda belirtilen seçim sayfasında "4A Ne Zaman Emekli Olabilirim" seçeneğine tıklamalısınız.
• Açılan ekranda sağ kısımda bulunan "Uygulamaya Git" seçeneğine tıklamalısınız.
• Uygulama ekranında ise cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgileri seçmelisiniz.
• Maluliyet ve erken yaşlanma durumu seçimini yapın.
• Hizmete başlama tarihinizi girin.
• SSK prim ödeme gün sayınızı girin.
• Diğer sandıklara ait gün sayınızı girin.
• Askerlik/Sanatçı gün sayınızı girin(isteğe bağlı).
• Fiili gün sayınızı girin.
• Yurtdışı gün sayınızı girin(varsa).
• 3600 günün doldurulduğu tarih seçimini yapın.
• Bu bilgileri girdikten sonra "Gönder" butonuna basarak, hesaplamanızı yapabilirsiniz.
1999'DAN SONRA İŞE BAŞLAYANLARIN DURUMU
1999 yılında emeklilikte düzenlemeye gidildi ve 9 Eylül 1999'dan sonra şartlar ağırlaştırıldı. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 yılı arasında işe yeni girenlerde sigortalılık süresi aranmıyor. Bu tarihlerde işe başlayanların emeklilik için yerine getirmesi gereken iki şart var. Birincisi 7200 gün prim ödeme süresini doldurmaları gerekiyor. İkincisi ise 60 yaşını doldurmaları gerekiyor. Bu şartları yerine getirenler emekliliğe, dolayısıyla da emekli maaşı almaya hak kazanıyor.
2008'DEN SONRA İŞE GİRENLER NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?
1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 tarihleri arasında işe girenlerin emeklilik şartları da farklı olacak. Bu tarihler arasında işe girenlerin yerine getirmesi gereken ilk şart, prim ödeme gün sayısının 7200 olması. Bu şartı yerine getirenler sigortalılık süresine gerek olmadan 60 yaşında emekli olabilirler. Ancak bu tarihlerden sonra emeklilik yaşı de değişiyor. Şöyle ki:
- 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
- 1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 61 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
- 1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 62 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
- 1 Ocak 2040 ile 31 Aralık 2041 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 63 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
- 1 Ocak 2042 ile 31 Aralık 2043 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 64 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
- 1 Ocak 2044 ile 31 Aralık 2045 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 65 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
- 1 Ocak 2046 ile 31 Aralık 2047 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 65 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
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