Biz Bize Yeteriz kampanyası kim ne kadar bağışladı? Bağış kampanyasında ne kadar toplandı? Biz Bize Yeteriz kampanyası son bağış durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Başkan Erdoğan'ın başlattığı kampanya için milyonlarca lira bağış toplandı. Her gün yeni destek açıklaması gelirken, Başkan Erdoğan da 7 aylık maaşını bağışlamıştı. İşte, Biz Bize Yeteriz kampanyası son durum ve bağış yapan kişiler!

900 MİLYON LİRAYI AŞTI!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağışın 900 milyon lirayı aştığını bildirdi.

BİZ BİZE YETERİZ BAĞIŞ KAMPANYASI NE KADAR TOPLANDI?

bizbizeyeteriz.gov.tr adresindeki son veriler şu şekilde:

846.606.155₺

TOPLAM BAĞIŞ ADEDİ

247.606

TOPLAM ATILAN SMS

2.118.107