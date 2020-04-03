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    • Ekonomi
    • 03.04.2020 18:40
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    • 03.04.2020 18:40
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    kampanyası kim ne kadar bağışladı? İşte bağış yapanlar…

    Biz Biz Yeteriz kampanyası kim ne kadar bağışladı? nda ne kadar toplandı? Corona virüsle mücadele için Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan kampanyaya destek sürüyor. Birçok kurum ve finans kuruluşu, ihtiyaç sahipleri vatandaşlara destek olunması amacıyla milyonlarca lira bağış yaptı. Peki, Biz Biz Yeteriz kampanyası kim ne kadar bağışladı? Bağış kampanyasında ne kadar toplandı? İşte detaylar…

    Bağış kampanyasında ne kadar toplandı? Biz Bize Yeteriz kampanyası kim ne kadar bağışladı?

    Biz Bize Yeteriz kampanyası kim ne kadar bağışladı? Bağış kampanyasında ne kadar toplandı? Biz Bize Yeteriz kampanyası son bağış durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Başkan Erdoğan'ın başlattığı kampanya için milyonlarca lira bağış toplandı. Her gün yeni destek açıklaması gelirken, Başkan Erdoğan da 7 aylık maaşını bağışlamıştı. İşte, Biz Bize Yeteriz kampanyası son durum ve bağış yapan kişiler!

    900 MİLYON LİRAYI AŞTI!

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağışın 900 milyon lirayı aştığını bildirdi.

    BİZ BİZE YETERİZ BAĞIŞ KAMPANYASI NE KADAR TOPLANDI?

    bizbizeyeteriz.gov.tr adresindeki son veriler şu şekilde:

    846.606.155₺

    TOPLAM BAĞIŞ ADEDİ

    247.606

    TOPLAM ATILAN SMS

    2.118.107

    KİM NE KADAR BAĞIŞLADI?

    T.C. MERKEZ BANKASI

    100.000.000₺

    ZİRAAT FİNANS GRUBU

    62.300.000₺

    TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

    56.000.000₺

    TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

    50.000.000₺

    TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

    40.000.000₺

    ETİ BAKIR ANONİM ŞİRKETİ

    24.000.000₺

    CİHAN KAMER

    13.000.000₺

    MAPA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

    10.000.000₺

    KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

    10.000.000₺

    TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

    10.000.000₺

    ALTINTEPE MADENCİLİK SAN TİC.

    10.000.000₺

    DİCLE KÖK ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

    7.000.000₺

    BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

    7.000.000₺

    KALYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

    6.000.000₺

    OLTAN VE KÖLEOĞLU ELEKTRİK VE ENERJİ ÜRET. TİC AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERTUĞRUL DOĞAN

    5.000.061₺

    SEMBOL ULUSLARARASI YATIRIM TARIM PEYZAJ İNŞAAT TU

    5.000.000₺

    MAKYOL İNŞ SAN TURZ VE TİC AŞ MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

    5.000.000₺

    ÇİLEK MOBİLYA ANONİM ŞİRKETİ

    5.000.000₺

    TEB GENEL MÜDÜRLÜK

    5.000.000₺

    ECA PRESS DÖKÜM SAN.

    5.000.000₺

    VAKIF KATILIM GENEL MÜDÜRLÜK

    5.000.000₺

    ALBARAKATURK

    5.000.000₺

    IBAN BİLGİLERİ

    T.C. Ziraat Bankası AŞ Ankara Kamu Kurumsal Şubesi-1745 - IBAN: TR 65 0001 0017 4503 2156 2050 21

    T.C. Ziraat Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 22 0020 9000 0014 3597 0000 45

    Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kolej Şubesi - IBAN: TR 55 0001 5001 5800 7310 2018 04

    Türkiye Vakıf Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 45 0021 0000 0003 4994 7000 01

    Türkiye Halk Bankası AŞ Bakanlıklar Şubesi - IBAN: TR 34 0001 2009 4080 0005 0002 30

    SMS İLE BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

    "Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabilecekleri gibi Turkcell, Vodafone, Türk Telekom GSM operatörlerinin "8119 SMS" numarasına "KORONA" yazarak 10 TL karşılığında bağışta bulunabileceklerdir.

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