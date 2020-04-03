ALTININ KİLOGRAMI 348 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 346 bin 800 lira, en yüksek 348 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 artışla 348 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 155 milyon 193 bin 27,63 lira, işlem miktarı ise 448 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 157 milyon 191 bin 561,17 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.