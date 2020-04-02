Okullar ne zaman açılacak? MEB son dakika okullar seneye mi açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? MEB son dakika okul tatil açıklamaları yakından takip ediliyor. Alınan karar gereğince okullar 30 Nisan'a kadar tatil edilmiş ve bu süreçte uzaktan eğitim modeline dönülmüştü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu konuya Bakanlık olarak pedagojik açıdan baktıklarını, önceliğin de çocukların sağlığı olduğunu vurguladı ve eğitimin 30 Nisan'a kadar uzaktan devam edeceğini söyledi. Ancak sosyal medyada ortaya çıkan okulların seneye açılacağı iddialarının ardından okullar ne zaman açılacak sorusu gündem oldu. Yapılan paylaşımlarda, alınan derslerin önümüzdeki sene tekrar edileceği iddia ediliyor. Bakan Selçuk yaptığı paylaşımla iddiaları yanıtladı!
OKULLAR SENEYE Mİ AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu hakkında sosyal medya hesabından öğrencileri ve velileri bilgilendirdi. Selçuk, "Millet olarak zor bir süreçle başa çıkmaya çalışırken her gün başka bir sahte haberle uğraşmak ve açıklama yapmak durumunda kalıyoruz. Hukuki süreçlerin başlatıldığının bilinmesini isterim. Lütfen sadece resmî kaynaklarımızdan paylaşılan bilgilere riayet edelim." dedi.
Millet olarak zor bir süreçle başa çıkmaya çalışırken her gün başka bir sahte haberle uğraşmak ve açıklama yapmak durumunda kalıyoruz.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 1, 2020
Hukuki süreçlerin başlatıldığının bilinmesini isterim.
Lütfen sadece resmî kaynaklarımızdan paylaşılan bilgilere riayet edelim. pic.twitter.com/jMIKA2QGfq
HABERTÜRK AÇIKLAMA YAPTI
Twitter hesabından yapılan açıklamada "Habertürk'te böyle bir haber kesinlikle yayınlanmamıştır. Sayın Ziya Selçuk'un da ifade ettiği gibi 'sahte haber' sayfamızdaki bir haber görselinin üzerine 'photoshop' kullanılarak monte edilmiş ve servis edilmiştir. Okurlarımıza ve kamuoyuna duyurulur" denildi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
25 Mart Çarşamba günü Bilim Kurumu Toplantısı'nın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların uzatılacağını söyledi. Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı;
Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurlulunn önerisiyle önümüzdeki süreci bir müddet daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu.
Bizim hazırlığımız olduğu için çalışmalarımızı daha geliştirerek ihtiyaçları karşılayacağız. Zaman zaman kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım.
LGS NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarının, //ttkb.meb.gov.tr/ adresinden yayımlandığını bildirdi.
Bakan Selçuk, Twitter'dan 7 Haziran'da LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu.
Selçuk, "LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın //ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık." ifadelerini kullandı.
EBA CANLI SINIF NEDİR?
Selçuk, yeni açılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kontrol Merkezi ve EBA TV stüdyosunu ziyaret etti, EBA canlı sınıf desteği ve uzaktan eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Daha fazla öğrencinin EBA'dan aynı anda faydalanabilmesi için sistemin altyapısında bir taraftan iyileştirmeler yapıldığına dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:
"Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla, bir; TRT EBA TV yayın programlarını, iki; EBA'yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını, üç; öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz. Öğrencilerimiz bu üç bileşeni birlikte kullanacaklar. Planlamamız buna göre yapıldı. Kullanım saatleri ayarlandı. Her öğrencinin üç kaynaktan da yararlanması için düzenlemeler oluşturuldu. 12 sınıfımız var, televizyonun yayın akışını sınıflara göre bölmemiz, çocukların öğrenme saatlerini düşünmemiz, internet kullanıcı yoğunluğunu altyapıya göre dağıtmamız gerekiyor. Şu an bu planlamanın uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü kullanımı ikinci haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız."
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