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    • Ekonomi
    • 02.04.2020 Gazete
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    Miras mahkemeyle tespit edilebilir mi?

    Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Miras mahkemeyle tespit edilebilir mi?
    Dedem vefat etti. Biz yurt dışında yaşadığımızdan, mal varlığını bilmiyoruz. Miras araştırılmasının yapılmasını isteyebilir miyiz?
    Miras bırakan ile mirasçıları arasındaki bağ her zaman kuvvetli olmayabilir ve miras bırakanın mal varlığının detayları mirasçılar tarafından tam olarak tespit edilemeyebilir. Bazen de miras bırakandan bir mal varlığı değil bir borç varlığı miras kalabilir. Bu nedenle miras bırakanın mal varlığının mirasın reddedilebileceği 3 aylık yasal süre içinde tespit edilebilmesi son derece önemlidir. Yine miras bırakan, sağlığında bir takım muvazaalı işlemler yapmış ve mal varlığında diğer mirasçıların aleyhine bir eksiltme yapmış veyahut da mirasçılardan biri miras bırakanın mal varlığında kendi lehine usulsüz bir işlem yapmış olabilir. Mirasçılar öncelikle notere başvurarak mirasçılık belgesi, eski adıyla veraset ilamı almalıdır. Bu belgeyle birlikte tapu müdürlükleri bankalar nezdinde araştırma ve sorgulama yapabileceklerdir. Fakat bu yol da her zaman etkili bir sonuç vermeyebilir ve oldukça uzun, zahmetli bir yoldur. Miras bırakan bu yolla öğrenemediği mal varlığı için terekenin tespiti davası açarak mal varlığının mahkeme kanalıyla da tespitini sağlayabilir.

    SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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