Milyonları yakından ilgilendiriyor! Elektrik faturaları belli oldu! Elektrik faturası nasıl düşürülür?

FATURA KONTROLÜ

Bu süreçte kurdan kaynaklı olarak maliyetlerde bir artış yaşanacağını belirten Uğur Karayurt, "Süreci tüketicinin en az zararla kapatması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Tüketiciler için yeni bir uygulamayı devreye aldıklarını söyleyen Karayurt, "faturaniyolla.com sitesine cep telefonunuzdan girin. Faturanızın fotoğrafını çekip, cep numaranızı girerek 'gönder' tuşuna basın. Faturanız incelendikten sorna size tüketim bilgilerinizle ilgili bir değerlendirme ile bir geri dönüş yapılacak. Buradan çıkan sonuca göre tüketici de kendine bir yol çizecek" ifadelerini kullandı.

Elektriği kesmeyecekler

Elektrik dağıtım şirketleri de bu dönemde tüketicinin yanında olmak adına bazı adımlar atıyor. Aydem ve Gediz Elektrik, koronavirüs salgını yüzünden mağduriyetleri önlemek amacıyla 30 Nisan tarihine kadar borçlarına istinaden evlerin elektriğini kesmeme kararı aldı.

ELEKTRİK ABONELİĞİNDE ÖDENEN ÜCRETLER NELERDİR?

Elektrik aboneliklerinde satış sözleşmesinin tamamlanabilmesi için bazı bedellerin ödenmesi gerekmektedir. Bu bedeller ödenmeden herhangi bir şekilde elektrik açma işlemi yapılmaz. Ödenmesi gereken miktarlar ise aşağıdaki gibidir:

Güvence bedeli: Mesken için 33 TL/kW, ticarethane ve sanayi için 93,7 TL/kW, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğerleri için 44,5 TL/kW'dır.

Damga vergisi: Güvence bedelinin binde 9,48'idir.