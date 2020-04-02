Milyonları yakından ilgilendiriyor! Elektrik faturaları belli oldu! Elektrik faturası nasıl düşürülür?

Korona virüs vakalarının ülkemizde görülmesinin ardından vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapılıyor. Birçok firma çalışanlarına ya evde çalışma imkanı sağlıyor ya da izin vererek bu süreçte çalışanların mağdur olmamasını sağlıyor. Günlerinin tamamını evlerinde geçirenler ise faturaların yüksek gelmesinden endişe ediyor. Hanelerdeki elektrik tüketimine mart ayında şubata göre yüzde 15 yükseldi. Peki bu süreçte artan elektrik faturalarını düşürmek için neler yapılabilir? Sektör kaynaklarına göre özellikle eğitimin nisan sonuna kadar evlerden devam edecek olması ile nisan ayında bu artışın yüzde 20'leri aşması bekleniyor. Dört kişilik bir ailenin aylık ortalama elektrik tüketimi 200 ile 250 kilovatsaat arasında.
TÜKETİM ARTACAK
Sektör kaynaklarına göre özellikle eğitimin nisan sonuna kadar evlerden devam edecek olması ile nisan ayında bu artışın yüzde 20'leri aşması bekleniyor. Dört kişilik bir ailenin aylık ortalama elektrik tüketimi 200 ile 250 kilovatsaat arasında. Bu güncel tarifeye göre 140 TL ile 180 TL arasında bir elektrik faturası demek. Peki bu 200-250 kilovatsaat elektriği hangi cihazlar en fazla tüketiyor? Televizyon, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi, ütü elektrik tüketen en temel ev eşyalarımız. Her biri 20 ile 40 kilovatsaat arasında elektrik tüketir.
Aydınlatma için ise aylık ortalama 20 kilovaatsaat elektrik gerekiyor. Aile bütçesini idare etmenin daha önemli hale geldiği bu dönemde artar enerji maliyetlerini düşürmek için neler yapılabilir? Sizler için araştırdık. İşte evde tasarruf etmenin yolları:
Tam kapasitede çalıştırın, tek parça için ütüyü açmayın
1- Buzdolabını kalorifer, fırın, klima gibi ısı yayan eşyalarımızın yakınına koymayalım.
2- Sulu yiyecekleri kapaklarını kapatarak buzdolabına koyalım.
3- Buzdolabına sıcak yiyecek ya da kap koymayalım.
4- Buzdolabının kapısını sık sık açıp kapamayalım.
5- Bulaşık makinesini tam doldurup çalıştırın.
6- Her bir parça için ütüyü çalıştırmak yerine biriktirerek ütü yapmayı tercih edin.
TAMAMEN KAPATIN
7- TV, uydu alıcısı, bilgisayar ve benzer tüm elektronik aletleri düğmesinden tamamen kapatalım.
8- Çamaşır makinemizi, bulaşık makinemizi kapasitesinde kullanalım. Çamaşırlarımızı asarak kurutalım.
9- Az kirli, ya da az miktarda çamaşırı yıkamak zorunda isek düşük performansta çalıştıralım.
10- Su ısıtıcısı, çay ve kahve makinelerini açık bırakmayalım.11- Fırında yemek pişirirken sık sık kapağını açmaktan çekinin.
12- Yemekleri fırınınızın üst raflarına koyun. Böylece, pişirme sürenizi yüzde 20 azaltın.
13- Saç kurutma makinelerini saçımızı havlu ile kuruttuktan sonra kullanalım.
14- Benzer şekilde çamaşır kurutma makinemizi mümkünse gerekmedikçe çalıştırmayalım.
15- Kullanmadığımız mahallerdeki elektriği söndürmeyi bir refleks haline getirelim.
16- Şarj süresi bittikten sonra cihazlar şarjda kalırsa elektrik tüketmeye davam eder.
17- Lavabo, tuvalet, merdiven, kapı önü ışığı gibi yerlere mümkünse sensörler, sensörlü anahtarlar taktıralım.
18- Elektrik süpürgesi torbasını sık sık boşaltın veya değiştirin.
19- Daha az tüketir düşüncesiyle 9 bin btu'lük bir klimayı geniş bir salon için almamalısınız. Soğutmayacak yada ısıtmayacaktır. Dahası hiç durmayacak, sürekli çalışacak ve hatta arıza verecektir.
20- Eski tip akkor flamanlı ampullerden uzak durun.15 vat olan enerji tasarruflu ampuller ile yüzde 70 -80 seviyesinde tasarruf elde edebilirsiniz.
Serbest tüketici olun daha ucuza alın
Türkİye'de milyonlarca abonenin elektriği yüzde 20-25 daha ucuza kullanma hakkını değerlendirmediğini söyleyen Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, "Serbest tüketici olma, elektriği ucuza alma ayrıcalığı, hakkı olan ama kullanmayan elektriği pahalı alan abonelere "Bu haklarınızı kullanmayı, daha ucuza almayı ihmal etmeyin, yazık" diye sesleniyorum. Hele şimdilerde artık maliyetler noktasında çok daha dikkatli olmaya ihtiyacımız var. O zaman daha ucuza almak için beklemeyin. Tabi bu durumdaki abonelerin işlem yapabilmesi içinde yine elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.
FATURA KONTROLÜ
Bu süreçte kurdan kaynaklı olarak maliyetlerde bir artış yaşanacağını belirten Uğur Karayurt, "Süreci tüketicinin en az zararla kapatması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Tüketiciler için yeni bir uygulamayı devreye aldıklarını söyleyen Karayurt, "faturaniyolla.com sitesine cep telefonunuzdan girin. Faturanızın fotoğrafını çekip, cep numaranızı girerek 'gönder' tuşuna basın. Faturanız incelendikten sorna size tüketim bilgilerinizle ilgili bir değerlendirme ile bir geri dönüş yapılacak. Buradan çıkan sonuca göre tüketici de kendine bir yol çizecek" ifadelerini kullandı.
Elektriği kesmeyecekler
Elektrik dağıtım şirketleri de bu dönemde tüketicinin yanında olmak adına bazı adımlar atıyor. Aydem ve Gediz Elektrik, koronavirüs salgını yüzünden mağduriyetleri önlemek amacıyla 30 Nisan tarihine kadar borçlarına istinaden evlerin elektriğini kesmeme kararı aldı.
ELEKTRİK ABONELİĞİNDE ÖDENEN ÜCRETLER NELERDİR?
Elektrik aboneliklerinde satış sözleşmesinin tamamlanabilmesi için bazı bedellerin ödenmesi gerekmektedir. Bu bedeller ödenmeden herhangi bir şekilde elektrik açma işlemi yapılmaz. Ödenmesi gereken miktarlar ise aşağıdaki gibidir:
Güvence bedeli: Mesken için 33 TL/kW, ticarethane ve sanayi için 93,7 TL/kW, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğerleri için 44,5 TL/kW'dır.
Damga vergisi: Güvence bedelinin binde 9,48'idir.
Kesme ve bağlama bedeli: Mesken ve Ticarethane için alçak gerilim 37,3 TL, Ticarethane ve Sanayi için orta gerilim 189,9 TL'dir.
Perakende satış sözleşmesi bedeli: Elektrik şirketine göre değişiklik göstermektedir.
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK)
Elektrik sözleşmesinin yapılabilmesi için mülk sahibi ya da kiracı fark etmeksizin zorunlu deprem sigortası yapılması gerekmektedir. Belediye sınırları içerisinde kalan meskenlere (konutlara) yönelik sigorta DASK'tır. Deprem olması durumunda olabilecek maddi zararların teminat altına alınabilmesi amacıyla uygulanmaktadır.
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NASIL YAPTIRILIR?
DASK poliçesi olmayan konutlarda zorunlu deprem sigortası yaptırılmalıdır. Zorunlu deprem sigortasının yaptırılabileceği yerler ise aşağıdaki gibidir:
Sigorta şirketlerinin merkezlerinden,
Herhangi bir sigorta acentesinden,
Herhangi bir anlaşmalı banka şubesinden yaptırılabilir.
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