Korona virüs sonrası doğalgaz ve elektrik faturaları son dakika ertelendi mi? Sayaç okunmadan...

Korona virüs sonrası doğalgaz ve elektrik faturaları son dakika ertelendi mi? Faturaların ertelenmesini bekleyen birçok kişiye doğalgaz ve elektrik faturaları için nisan ayında zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Ancak bu önlem yeterli bulunmamıştı.Hanelere ve iş yerlerine gelen elektrik, doğalgaz ve su faturları için tatmin edici paketler yerine, aracı firmalar kendilerini korumak adına tedbirler alıyor. Sayaç okunmadan elektrik ve doğalgaz faturası gelecek. Salgın önlemlerinin kaldırılmasının ardından gerçek tüketimler ölçülecek. Abonenin gerçek tüketimi, faturalanan tutarın altındaysa iade işlemi söz konusu olacak. Tersi durumda ek ödeme talebinde bulunulacak.
Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere bir yenisi daha ekleniyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında elektrik ve doğalgaz faturalarıyla ilgili yeni bir çalışma yapıyor. Elektrik ve doğalgazda, fatura okumada yeni bir sisteme geçilecek.
Buna göre; salgının yayılmasını önlemek için şehiriçi dağıtım şirketi personelinin aylık düzenli fatura okuması yerine, son 2 yıllık ortalama tüketim değerleri alınacak.Bu veriler çerçevesinde fatura oluşturulacak. Salgının ardından gerçek tüketimler ölçülecek.
Salgın sonrası gerçek değerler ölçülecek
Salgın önlemlerinin kaldırılmasının ardından gerçek tüketimler ölçülecek. Abonenin gerçek tüketimi, faturalanan tutarın altındaysa iade işlemi söz konusu olacak. Tersi durumda ek ödeme talebinde bulunulacak.
Elektrik faturası nasıl düşürülür?
Tam kapasitede çalıştırın, tek parça için ütüyü açmayın
1- Buzdolabını kalorifer, fırın, klima gibi ısı yayan eşyalarımızın yakınına koymayalım.
2- Sulu yiyecekleri kapaklarını kapatarak buzdolabına koyalım.
3- Buzdolabına sıcak yiyecek ya da kap koymayalım.
4- Buzdolabının kapısını sık sık açıp kapamayalım.
5- Bulaşık makinesini tam doldurup çalıştırın.
6- Her bir parça için ütüyü çalıştırmak yerine biriktirerek ütü yapmayı tercih edin.
TAMAMEN KAPATIN
7- TV, uydu alıcısı, bilgisayar ve benzer tüm elektronik aletleri düğmesinden tamamen kapatalım.
8- Çamaşır makinemizi, bulaşık makinemizi kapasitesinde kullanalım. Çamaşırlarımızı asarak kurutalım.
9- Az kirli, ya da az miktarda çamaşırı yıkamak zorunda isek düşük performansta çalıştıralım.
10- Su ısıtıcısı, çay ve kahve makinelerini açık bırakmayalım.11- Fırında yemek pişirirken sık sık kapağını açmaktan çekinin.
12- Yemekleri fırınınızın üst raflarına koyun. Böylece, pişirme sürenizi yüzde 20 azaltın.
13- Saç kurutma makinelerini saçımızı havlu ile kuruttuktan sonra kullanalım.
14- Benzer şekilde çamaşır kurutma makinemizi mümkünse gerekmedikçe çalıştırmayalım.
15- Kullanmadığımız mahallerdeki elektriği söndürmeyi bir refleks haline getirelim.
16- Şarj süresi bittikten sonra cihazlar şarjda kalırsa elektrik tüketmeye davam eder.
17- Lavabo, tuvalet, merdiven, kapı önü ışığı gibi yerlere mümkünse sensörler, sensörlü anahtarlar taktıralım.
18- Elektrik süpürgesi torbasını sık sık boşaltın veya değiştirin.
19- Daha az tüketir düşüncesiyle 9 bin btu'lük bir klimayı geniş bir salon için almamalısınız. Soğutmayacak yada ısıtmayacaktır. Dahası hiç durmayacak, sürekli çalışacak ve hatta arıza verecektir.
20- Eski tip akkor flamanlı ampullerden uzak durun.15 vat olan enerji tasarruflu ampuller ile yüzde 70 -80 seviyesinde tasarruf elde edebilirsiniz.
Serbest tüketici olun daha ucuza alın
Türkİye'de milyonlarca abonenin elektriği yüzde 20-25 daha ucuza kullanma hakkını değerlendirmediğini söyleyen Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, "Serbest tüketici olma, elektriği ucuza alma ayrıcalığı, hakkı olan ama kullanmayan elektriği pahalı alan abonelere "Bu haklarınızı kullanmayı, daha ucuza almayı ihmal etmeyin, yazık" diye sesleniyorum. Hele şimdilerde artık maliyetler noktasında çok daha dikkatli olmaya ihtiyacımız var. O zaman daha ucuza almak için beklemeyin. Tabi bu durumdaki abonelerin işlem yapabilmesi içinde yine elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.
FATURA KONTROLÜ
Bu süreçte kurdan kaynaklı olarak maliyetlerde bir artış yaşanacağını belirten Uğur Karayurt, "Süreci tüketicinin en az zararla kapatması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Tüketiciler için yeni bir uygulamayı devreye aldıklarını söyleyen Karayurt, "faturaniyolla.com sitesine cep telefonunuzdan girin. Faturanızın fotoğrafını çekip, cep numaranızı girerek 'gönder' tuşuna basın. Faturanız incelendikten sorna size tüketim bilgilerinizle ilgili bir değerlendirme ile bir geri dönüş yapılacak. Buradan çıkan sonuca göre tüketici de kendine bir yol çizecek" ifadelerini kullandı.
Elektriği kesmeyecekler
Elektrik dağıtım şirketleri de bu dönemde tüketicinin yanında olmak adına bazı adımlar atıyor. Aydem ve Gediz Elektrik, koronavirüs salgını yüzünden mağduriyetleri önlemek amacıyla 30 Nisan tarihine kadar borçlarına istinaden evlerin elektriğini kesmeme kararı aldı.
ELEKTRİK ABONELİĞİNDE ÖDENEN ÜCRETLER NELERDİR?
Elektrik aboneliklerinde satış sözleşmesinin tamamlanabilmesi için bazı bedellerin ödenmesi gerekmektedir. Bu bedeller ödenmeden herhangi bir şekilde elektrik açma işlemi yapılmaz. Ödenmesi gereken miktarlar ise aşağıdaki gibidir:
Güvence bedeli: Mesken için 33 TL/kW, ticarethane ve sanayi için 93,7 TL/kW, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğerleri için 44,5 TL/kW'dır.
Damga vergisi: Güvence bedelinin binde 9,48'idir.
Kesme ve bağlama bedeli: Mesken ve Ticarethane için alçak gerilim 37,3 TL, Ticarethane ve Sanayi için orta gerilim 189,9 TL'dir.
Perakende satış sözleşmesi bedeli: Elektrik şirketine göre değişiklik göstermektedir.
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK)
Elektrik sözleşmesinin yapılabilmesi için mülk sahibi ya da kiracı fark etmeksizin zorunlu deprem sigortası yapılması gerekmektedir. Belediye sınırları içerisinde kalan meskenlere (konutlara) yönelik sigorta DASK'tır. Deprem olması durumunda olabilecek maddi zararların teminat altına alınabilmesi amacıyla uygulanmaktadır.
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NASIL YAPTIRILIR?
DASK poliçesi olmayan konutlarda zorunlu deprem sigortası yaptırılmalıdır. Zorunlu deprem sigortasının yaptırılabileceği yerler ise aşağıdaki gibidir:
Sigorta şirketlerinin merkezlerinden,
Herhangi bir sigorta acentesinden,
Herhangi bir anlaşmalı banka şubesinden yaptırılabilir.
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