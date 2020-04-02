Doğalgaz, elektrik faturaları ertelendi mi? Sayaç okunmadan gelecek nasıl gelecek?

Elektriği kesmeyecekler

Elektrik dağıtım şirketleri de bu dönemde tüketicinin yanında olmak adına bazı adımlar atıyor. Aydem ve Gediz Elektrik, koronavirüs salgını yüzünden mağduriyetleri önlemek amacıyla 30 Nisan tarihine kadar borçlarına istinaden evlerin elektriğini kesmeme kararı aldı.

ELEKTRİK ABONELİĞİNDE ÖDENEN ÜCRETLER NELERDİR?

Elektrik aboneliklerinde satış sözleşmesinin tamamlanabilmesi için bazı bedellerin ödenmesi gerekmektedir. Bu bedeller ödenmeden herhangi bir şekilde elektrik açma işlemi yapılmaz. Ödenmesi gereken miktarlar ise aşağıdaki gibidir:

Güvence bedeli: Mesken için 33 TL/kW, ticarethane ve sanayi için 93,7 TL/kW, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğerleri için 44,5 TL/kW'dır.

Damga vergisi: Güvence bedelinin binde 9,48'idir.

Kesme ve bağlama bedeli: Mesken ve Ticarethane için alçak gerilim 37,3 TL, Ticarethane ve Sanayi için orta gerilim 189,9 TL'dir.

Perakende satış sözleşmesi bedeli: Elektrik şirketine göre değişiklik göstermektedir.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK)

Elektrik sözleşmesinin yapılabilmesi için mülk sahibi ya da kiracı fark etmeksizin zorunlu deprem sigortası yapılması gerekmektedir. Belediye sınırları içerisinde kalan meskenlere (konutlara) yönelik sigorta DASK'tır. Deprem olması durumunda olabilecek maddi zararların teminat altına alınabilmesi amacıyla uygulanmaktadır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NASIL YAPTIRILIR?

DASK poliçesi olmayan konutlarda zorunlu deprem sigortası yaptırılmalıdır. Zorunlu deprem sigortasının yaptırılabileceği yerler ise aşağıdaki gibidir:

Sigorta şirketlerinin merkezlerinden,

Herhangi bir sigorta acentesinden,

Herhangi bir anlaşmalı banka şubesinden yaptırılabilir.