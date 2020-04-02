Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.04.2020 08:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2020 17:07
    ABONE OL

    Devlet tarafından vatandaşlara destekler veriliyor! Aylık 1.460 lira ödeme yapılıyor!

    Konu ile ilgili olarak kontrol muayenesi ile sevk edildikleri hastanelerden temin edilen sağlık kurulu raporlarında engellilik oranı; %40'ın altında belirlenenler ile %40'ın üstünde belirlenmiş olmakla birlikte, engellilik derecesi tahsis talep tarihi itibarıyla aylığa hak kazanma şartına esas engellilik derecesinin altına düşenlerin raporları Merkez Sağlık Kuruluna gönderiliyor. Burada kurul tarafından belirlenecek olan dereceye göre aylık bağlama işlemi yapılacaktır.

    Aylık 1.460 lira ödeme yapılıyor! SMS ile öğrenin hesabınıza anında yatsın!

    Ülkemizde ve dünyada Koronavirüs salgını devam ederken, vatandaşlara iyi haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar arttırılmıştı.

    SMS İLE KONTROL

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Buna göre aylık 1460 lira ödemelerini Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabileceği gibi bu mesaj için operatör üzerinden 1 SMS ücreti alınmaktadır.

    AYLIK 1460 LİRA ÖDEME

    Engelli olduğu için, yaşı veya hastalığı nedeniyle başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin bakımını üstlenen kişilere devlet tarafından ödeme yapılıyor. Devlet tarafından aylık ödeme yapılıyor. Bu ödemeler kapsamında 2019 yılında 517 bin 511 kişi için toplam 7 milyar 988 milyon 803 bin lira evde bakım maaşı ödendiği açıklandı. Bakım maaşı almak isteyenlerin engelli veya yaşlı kişinin akrabası (amca, teyze, dayı, bunların çocukları ve eşleri de dahil) olması gerekiyor. Bununla birlikte bazı şartlar aranıyor ve bu şartların başında gelir yer alıyor. Evde bakım parası almak için parayı alacak kişiyle birlikte yaşayan hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

    Bu ödemeler kapsamında Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Bu kapsamda 2019 yılında 1384 lira ödemeler bu sene aylık 1460 lira olarak ödeniyor.

    EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR? KİMLERE VERİLİR?

    Evde bakım aylığı Devletin özel bakım gerektiren vatandaşlara sağladığı her ay düzenli olarak ödenen bir maaş türüdür. Bu maaşın verilmesinin amacı, maddi durumu olmayan vatandaşlarımızın evde bakım maaşı sayesinde kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir. Maaştan yararlanmak için belirlenmiş şartlar vardır.

    EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

    Kişinin hastalığı ne olursa olsun, isterse bir kaç aylık ömrü kalsın, eğer şartları uymuyorsa evde bakım parasından yararlanamaz. Bu hususta belirlenen şartlar şunlardır.

    2 kişilik ailelerde 1.694,34 TL.

    3 kişilik aile için 2.541,51 TL.

    4 kişilik ailede 3.388,68 TL.

    5 kişilik aile 4.235,85 TL.

    6 kişi gelir toplamı 5.83,02 TL,

    7 kişi için 5.930,19 TL.
    Haberler Ekonomi Devlet tarafından vatandaşlara destekler veriliyor! Aylık 1.460 lira ödeme yapılıyor!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri