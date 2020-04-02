Kamu bankaları tarafından yeni bir kredi uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda duyuruların ardından 6 ay ödemesiz kredi başvuruları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması hayata geçirdi. Peki, 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Kredi başvuru şartları nelerdir? "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.