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    • Ekonomi
    • 01.04.2020 09:37
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    • 01.04.2020 09:48
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    Son dakika: fiyatlarında büyük indirim!

    Son dakika haberine göre petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün etkisiyle gerileyen benzin ve motorin fiyatlarının ardından, 'de de büyük bir indirim bekleniyor. Sektör yetkililerinden gelen bilgiye göre LPG fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 90 kuruşluk bir indirim gelecek.

    Araç sahipleri müjde! Büyük indirim yolda

    Brent petrolün varil fiyatının 23 dolar ile son 18 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ile akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine peş peşe gelen indirimlerin ardından gözlerin çevrildiği için yenisafak.com'un geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği büyük indirimin detayları netleşti.

    90 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR
    Petrol fiyatlarının 23 dolara kadar inmesiyle birlikte LPG fiyatının baz alındığı Cezayir-Sonatrach fiyatlamasında da düşüş olduğunu kaydeden sektör uzmanları, düşen petrol fiyatları ile ortaya çıkan maliyet düşüşünün LPG fiyatlarına da yansıyacağını belirtiyor.

    Yaşanan gelişmelerle birlikte LPG'nin pompa fiyatında 85-90 kuruşluk indirim yapılmasını bekleyen sektör yetkilileri, büyük indirimin bu gece yarısı pompa fiyatlarına da yansımasını bekliyor.

    3 LİRAYA İNEBİLİR!
    Söz konusu indirimin bahsedilen oranlarda gerçekleşmesi halinde İstanbul ve İzmir'de litresi 3,90'dan satılan LPG fiyatları 3 liraya kadar gerileyecekken, Ankara'da ise 3,07 lira olacak.

    Petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin sürmesi ile son olarak benzin 10 kuruş, motorin ise 8 kuruşluk indirim almış söz konusu indirimlerin ardından İstanbul'da benzinin ortalama fiyatı kimi satış noktalarında 4 lira 98 kuruş seviyesine gerilemişti.

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