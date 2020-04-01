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    • Ekonomi
    • 01.04.2020 09:35
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    • 01.04.2020 09:35
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    fiyatları güne düşüşle başladı |

    Küresel piyasalarda koronavirüs etkisiyle başlayan dalgalanma neticesinde gerileyen fiyatları, güne 22,61 dolardan başladı. Koronavirüsün dünya genelinde k büyüme ve petrol talebi beklentilerine olumsuz etkileri nedeniyle fiyatlara aşağı yönlü baskı sürüyor.

    Petrol fiyatlarında sert düşüş

    ün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 22,61 dolardan işlem görüyor.

    Dün 25,26 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 23,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,9 azalışla 22,61 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 18,52 dolardan alıcı buldu.

    Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tahminlerine göre, ABD'de ticari ham petrol stoklarının 10,48 milyon varil artışla 461,90 milyon varile ulaşmasının öngörülmesi fiyatların baskılanmasına neden oluyor.

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) dün planlanan toplantı için bir araya gelememesi, örgütün fiyatları dengelemek için ortak bir karar alamayacağı algısını güçlendirerek fiyatlara olumsuz yansıyan başka bir etken oldu.

    Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde k büyüme ve petrol talebi beklentilerine olumsuz etkileri de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı uygulamaya devam ediyor.

    Brent petrolde teknik olarak 22,80 ile 23,01 dolar aralığının direnç, 22,51 ile 22,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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