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    • 01.04.2020 12:03
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    Son dakika: 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar dikkat! Bakan Kurum duyurdu: Ertelendi!

    Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon ölçümleri ertelendi." ifadelerini kullandı.

    Bakan Kurum duyurdu: Ertelendi

    Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon ölçümleri ertelendi." ifadelerini kullandı.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

    "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini erteledik. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız, yasak kararı kaldırıldıktan sonraki 45 gün içinde araçlarının emisyonunu ölçtürebilecekler." dedi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar dikkat! Bakan Kurum duyurdu: Ertelendi!
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