Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) faaliyet gösterdiği bölgedeki gelişmekte olan ekonomilerin Kovid-19 salgının etkisine dayanma kabiliyetlerini incelemekte, değerlendirmek üzere yeni bir izleme geliştirdi.

EBRD ekonomilerinin Kovid-19 yoklarına dirençlerinin üretim ve istihdam piyasaları yapısını yansıttığını belirten EBRD, yapılan değerlendirmelerin salgının bu ülkelerin sağlık sistemleri üzerinde yarattığı gerilemi, salgını kontrol altına almak için alınan değerlerin arz ve talebe etkilerini ortaya koyduğunu vurguladı.

Oluşturduğu izleme sistemini bir dosya olarak paylaşan EBRD, kamu sağlığı sektörü harcamalarının GSYH'ya oranı kriterinde Türkiye için "yüksek" notunu verirken, 100 bin kişiye düşen doktor oranı için notunu "orta dereceli" olarak belirledi.

Perakende hizmetlerin şoklara direnci için "düşük" notunu veren EBRD, istindam piyasasının sotlara direnci için ise "orta dereceli" dedi.

Dış şoklara direnç açısından bakıldığında, emtia fiyatlarında şoka direnç için "yüksek", global değer zinciri şokları için "yüksek" notlarını verirken, turizm sektöründe şoka direnç için "orta derece" değerlendirmesinde bulundu.